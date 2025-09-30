ハイパースケール事業者も生成AIに本気モード　設備投資を1270億ドルに急拡大Synergy Research Group調査

Synergy Research Groupは世界のハイパースケール事業者の設備投資が2025年第2四半期に1270億ドルに達したと発表した。生成AIの急成長がけん引している。

» 2025年09月30日 08時00分 公開
[＠IT]

この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

　Synergy Research Groupは2025年9月18日（米国時間）、世界の主要クラウドインターネットサービス企業20社を対象にした調査結果を発表した。それによると、ハイパースケール事業者の設備投資は2025年第2四半期に1270億ドルに達し、2024年同期比で72％増加している。

「生成AIインフラ」への投資はまだまだ続く

　Synergy Research Groupによると、過去4四半期も累計で同様に72％の伸びを示しており、「一時的な現象ではなく、持続的な投資拡大であることが明らかになった」と同社は説明している。

画像 ハイパースケール事業者の設備投資の推移（提供：Synergy Research Group

　投資の大半はデータセンター設備に向けられており、特に生成AI（人工知能）向けのインフラ構築が成長を支えているという。2025年第2四半期のハイパースケール企業全体の売上高は7200億ドルに上り、そのうち、「IaaS」（Infrastructure as a Service）、「PaaS」（Platform as a Service）、「SaaS」（Software as a Service）、「ソーシャルメディアサービス」「検索サービス」といった主要デジタルサービスの売り上げは3010億ドルに達した。

　生成AIの普及は特に収益拡大に寄与しており、Synergy Research Groupの推計では直近四半期だけで500億ドルの追加収益を生み出している。「生成AI関連のIaaSやPaaSの収益は2024年比で150％超の成長を示し、今後も急速な拡大が見込まれる」と同社は分析している。

このニュースのポイント

Q: 世界のハイパースケール事業者の設備投資はどう推移したか？

A: 2025年第2四半期に1270億ドルで、2024年同期比で72％増。直近4四半期累計でも72％増と持続的に拡大している。

Q: 投資の主な対象は？

A: データセンター設備が中心で、特に生成AI向けのインフラ構築が成長をけん引している。

Q: 売り上げ規模と生成AIの収益効果は？

A: ハイパースケール企業全体の売り上げは7200億ドル、そのうち主要デジタルサービスで3010億ドル。生成AIは直近四半期で500億ドルの追加収益を生み、IaaS・PaaS関連は2024年比で150％以上の成長を記録している。

Q: 今後の見通しは？

A: 生成AI関連インフラ投資とサービス収益は急速な拡大が続くと予測されている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
本記事は制作段階でChatGPT等の生成系AIサービスを利用していますが、文責は編集部に帰属します。

アイティメディアからのお知らせ

スポンサーからのお知らせPR

注目のテーマ

4AI by ＠IT - AIを作り、動かし、守り、生かす
Microsoft ＆ Windows最前線2025
AI for エンジニアリング
ローコード／ノーコード セントラル by ＠IT - ITエンジニアがビジネスの中心で活躍する組織へ
Cloud Native Central by ＠IT - スケーラブルな能力を組織に
システム開発ノウハウ 【発注ナビ】PR
あなたにおすすめの記事PR

@ITについて

RSSについて

アイティメディアIDについて

メールマガジン登録

＠ITのメールマガジンは、 もちろん、すべて無料です。ぜひメールマガジンをご購読ください。