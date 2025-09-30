この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

Synergy Research Groupは2025年9月18日（米国時間）、世界の主要クラウドインターネットサービス企業20社を対象にした調査結果を発表した。それによると、ハイパースケール事業者の設備投資は2025年第2四半期に1270億ドルに達し、2024年同期比で72％増加している。

Synergy Research Groupによると、過去4四半期も累計で同様に72％の伸びを示しており、「一時的な現象ではなく、持続的な投資拡大であることが明らかになった」と同社は説明している。

投資の大半はデータセンター設備に向けられており、特に生成AI（人工知能）向けのインフラ構築が成長を支えているという。2025年第2四半期のハイパースケール企業全体の売上高は7200億ドルに上り、そのうち、「IaaS」（Infrastructure as a Service）、「PaaS」（Platform as a Service）、「SaaS」（Software as a Service）、「ソーシャルメディアサービス」「検索サービス」といった主要デジタルサービスの売り上げは3010億ドルに達した。

生成AIの普及は特に収益拡大に寄与しており、Synergy Research Groupの推計では直近四半期だけで500億ドルの追加収益を生み出している。「生成AI関連のIaaSやPaaSの収益は2024年比で150％超の成長を示し、今後も急速な拡大が見込まれる」と同社は分析している。