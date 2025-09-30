Synergy Research Groupは世界のハイパースケール事業者の設備投資が2025年第2四半期に1270億ドルに達したと発表した。生成AIの急成長がけん引している。
Synergy Research Groupは2025年9月18日（米国時間）、世界の主要クラウドインターネットサービス企業20社を対象にした調査結果を発表した。それによると、ハイパースケール事業者の設備投資は2025年第2四半期に1270億ドルに達し、2024年同期比で72％増加している。
Synergy Research Groupによると、過去4四半期も累計で同様に72％の伸びを示しており、「一時的な現象ではなく、持続的な投資拡大であることが明らかになった」と同社は説明している。
投資の大半はデータセンター設備に向けられており、特に生成AI（人工知能）向けのインフラ構築が成長を支えているという。2025年第2四半期のハイパースケール企業全体の売上高は7200億ドルに上り、そのうち、「IaaS」（Infrastructure as a Service）、「PaaS」（Platform as a Service）、「SaaS」（Software as a Service）、「ソーシャルメディアサービス」「検索サービス」といった主要デジタルサービスの売り上げは3010億ドルに達した。
生成AIの普及は特に収益拡大に寄与しており、Synergy Research Groupの推計では直近四半期だけで500億ドルの追加収益を生み出している。「生成AI関連のIaaSやPaaSの収益は2024年比で150％超の成長を示し、今後も急速な拡大が見込まれる」と同社は分析している。
Q: 世界のハイパースケール事業者の設備投資はどう推移したか？
A: 2025年第2四半期に1270億ドルで、2024年同期比で72％増。直近4四半期累計でも72％増と持続的に拡大している。
Q: 投資の主な対象は？
A: データセンター設備が中心で、特に生成AI向けのインフラ構築が成長をけん引している。
Q: 売り上げ規模と生成AIの収益効果は？
A: ハイパースケール企業全体の売り上げは7200億ドル、そのうち主要デジタルサービスで3010億ドル。生成AIは直近四半期で500億ドルの追加収益を生み、IaaS・PaaS関連は2024年比で150％以上の成長を記録している。
Q: 今後の見通しは？
A: 生成AI関連インフラ投資とサービス収益は急速な拡大が続くと予測されている。
