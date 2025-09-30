この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

サイバーエクスポージャー管理製品を提供するTenable Network Security Japan（以下、Tenable）は2025年9月24日、調査レポート『クラウドとAIに関するセキュリティの現状 2025』を公表した。調査によると、現在82％の組織がオンプレミスとクラウドを組み合わせたハイブリッド環境を利用し、63％は平均2.7のクラウド環境を運用している。55％は既にAIを活用しており、34％がテストを行っている。しかし、各環境で異なるツールやポリシー、責任分担モデルが導入されているため、クラウドやAIワークロードの可視性は分断され、セキュリティチームに盲点を生んでいるという

同調査はクラウドセキュリティアライアンスと共同で実施し、世界1000人以上のIT・セキュリティ専門家を対象に、急速に拡大するハイブリッドおよびAI（人工知能）主導型インフラにおける課題を分析したものだ。

Tenableは本結果を受けて、「リスク監視のギャップや不整合なアイデンティティー管理につながり、攻撃者に悪用される可能性が高い。特にAIシステムの急速な普及は環境の複雑性をさらに増大させており、最大の弱点の一つがアイデンティティーとなっている。一貫性のないガバナンスや過剰な権限がクラウド侵害の主要因として浮き彫りになった」とコメントしている。

対策製品の導入は半数を超えるが、環境全体の包括的な監視は不十分