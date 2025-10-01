NVIDIAは2025年9月25日、1000億パラメーターを持つ日本語大規模言語モデル（LLM）「Stockmark-2-100B-Instruct」（以下、Stockmark-2）の提供を開始した。AI（人工知能）運用に最適化されたマイクロサービス群「NVIDIA NIMマイクロサービス」で利用できる。

一般的に1000億パラメータークラスのLLMは、推論やリーズニング、ファインチューンに高性能なGPU環境が必要となるため導入コストがかかり、ユーザー数が増えるとレスポンスの遅延やシステム負荷の問題も発生する。また、AIモデルの環境構築や最適化、API化には高度な専門知識が必要になる。

NVIDIAはこうした課題を解決し、開発者が簡単に生成AIモデルを構築できるようにするため、LLMをマイクロサービスとして提供する。マイクロサービスのため、クラウド、データセンター、GPU対応ワークステーションなど、場所を問わず利用できるため、同社は「開発したAIを市場投入するまでの時間を短縮する」としている。

Stockmark-2の開発元であるストックマークは、多くの日本企業への導入実績を持ち、産業技術総合研究所や東北大学、理化学研究所などとの産学連携による自然言語処理基盤の技術開発も推進している。Stockmark-2はフルスクラッチで開発されており、膨大な日本語のビジネス文書や会話文をトレーニングデータとして活用している。NVIDIAは「単なる言語モデルではなく、厳密性と専門性が求められるビジネス領域で高精度な性能を発揮し、日本のビジネス環境に最適化された独自のAI基盤モデルを構築できた」としている。