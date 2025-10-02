この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

連載目次

本連載では、Windows PowerShellの基本的なコマンドレットについて、基本的な書式からオプション、具体的な実行例までを分かりやすく紹介していきます。今回は、「Hyper-V」の仮想マシンに接続された仮想ネットワークアダプターにVLAN（Virtual Local Area Network）を設定する「Set-VMNetworkAdapterVlan」コマンドレットです。

目次 Set-VMNetworkAdapterVlanの概要 | 書式 | オプション 実行例 仮想マシンの仮想ネットワークアダプターにアクセスモードでVLANを設定する

仮想マシンの仮想ネットワークアダプターにトランクモードでVLANを設定する

ホストOSが使用する仮想ネットワークアダプターのVLANを設定する

VLAN設定を解除する



Set-VMNetworkAdapterVlanコマンドレットとは？

Hyper-Vの仮想スイッチはさまざまなネットワーク機能を仮想マシンに提供しており、ネットワークを論理的に分割するVLANにも対応しています。

仮想マシンの仮想ネットワークアダプターにVLANを設定することで、Hyper-V仮想スイッチで仮想マシンから送出されるイーサネットフレームにVLANタグを付与できます。この動きによって、仮想マシンであっても物理ネットワークのVLANに属することが可能になります。

Set-VMNetworkAdapterVlanは、仮想マシンに接続されている仮想ネットワークアダプターに対してVLANを設定するコマンドレットです。

VLANには「アクセスモード」や「トランクモード」、さらには「プライベートVLAN」といったさまざまな設定がありますが、全てSet-VMNetworkAdapterVlanコマンドレットで設定可能です。トランクモードやプライベートVLANなどはGUI（グラフィカルユーザーインタフェース）ツールである「Hyper-Vマネージャー」では設定できず、基本的にはSet-VMNetworkAdapterVlanコマンドレットで設定します。

VLAN設定は仮想ネットワークアダプターの設定として行う必要があるため、VLANを使用する物理ネットワークに接続する仮想化基盤を管理する上では非常に重要なコマンドレットになります。

なお、アクセスモードやトランクモードなどのVLANモードの詳細、プライベートVLANの詳細はここでは解説しません。VLANモードやプライベートVLANに関する解説は別連載「今だからこそ学び直すHyper-V再入門」の第9回「いまさら聞けないHyper-Vネットワークの詳細（2）：仮想スイッチのVLAN機能」を参照してください。

【注】Set-VMNetworkAdapterVlanコマンドレットは「Windows PowerShell用Hyper-Vモジュール」に含まれるコマンドレットになります。GUIの「Windowsの機能の有効化」や「役割と機能の追加」からHyper-Vを有効化するか、PowerShellから「Enable-WindowsOptionalFeature」コマンドレットを使用して有効化します。



Set-VMNetworkAdapterVlanコマンドレットの主なオプション

オプション 意味 -VMName 仮想マシン名を指定する。省略可能 -VMNetworkAdapter リソースオブジェクトとして仮想ネットワークアダプターを指定する。省略可能 -VMNetworkAdapterName 仮想ネットワークアダプター名を指定する。省略可能 -ManagementOS ホストOS用の仮想ネットワークアダプターを設定したい場合に指定する。省略可能 -Untagged タグなし（アンタグ）モードに設定する場合に指定する。省略可能 -Access アクセスモードに設定する場合に指定する。省略可能 -Trunk トランクモードに設定する場合に指定する。省略可能 -Isolated プライベートVLANの分離モードに設定する場合に指定する。省略可能 -Community プライベートVLANのコミュニティーモードに設定する場合に指定する。省略可能 -Promiscuous プライベートVLANの無作為検出モードに設定する場合に指定する。省略可能 -VlanId 設定するVLAN IDを指定する。省略可能 -NativeVlanId トランクモードでネイティブVLANとして設定するVLAN IDを指定する。省略可能 -AllowedVlanIdList トランクモードでトランクするVLANのIDを範囲として指定する。省略可能 -PrimaryVlanId プライベートVLANでプライマリーVLANとして設定するVLAN IDを指定する。省略可能 -SecondaryVlanId プライベートVLANでセカンダリーVLANとして設定するVLAN IDを指定する。省略可能 -SecondaryVlanIdList プライベートVLANの無作為検出モードでセカンダリーVLANとして設定するVLANのIDを範囲として指定する。省略可能 -ComputerName リモートのHyper-Vホストの仮想ネットワークアダプターのVLANを設定する場合にコンピュータ名を指定する。省略可能

仮想マシンの仮想ネットワークアダプターにアクセスモードでVLANを設定する

Set-VMNetworkAdapterVlanコマンドレットは必須オプションはありませんが、「仮想マシン名」「仮想ネットワークアダプター名」、もしくは「仮想ネットワークアダプターのリソースオブジェクト」を指定してVLANを設定する必要があります。

今回は仮想マシン名を指定し、その仮想マシンに接続された仮想ネットワークアダプターに対して、アクセスモードで「VLAN 110」に接続するように設定します（画面1）。なお、Set-VMNetworkAdapterVlanコマンドレットは管理者権限での実行が必要となります。