Googleは2025年10月8日（米国時間）、オープンソースのAI（人工知能）コーディングエージェント「Gemini CLI」をCLI（コマンドラインインタフェース）から直接カスタマイズできる「Gemini CLI Extensions」を発表した。

Gemini CLIをはじめとするAIコーディングエージェントの普及が進む中、AIと外部ツールを連携させて、自然言語でAIに開発を指示するスタイルが浸透しつつある。だが、AIと外部ツールを連携させるには、MCP（Model Context Protocol）サーバのインストールや設定、コンテキストファイルの作成といった環境構築を開発者自身が行う必要がある。

Gemini CLI Extensionsは、外部ツールとの連携に必要な要素を「プレイブック」としてまとめてパッケージ化し、共有するためのフレームワークだ。プレイブックでは、作成者が以下の要素を任意で組み合わせることができるという。 1つ以上のMCPサーバ：外部ツールやサービスと連携するために使用する

コンテキストファイル：「GEMINI.md」のようなファイル、または独自のコンテキストファイル形式を使用し、モデルに対して具体的な指示やガイドラインを提供する

ツールの除外：ビルトインされたツールを無効化し、代替の実装を提供できる

カスタムコマンド：複雑なプロンプトをシンプルなコマンドにカプセル化する これにより、Gemini CLIユーザーは「gemini extensions install（GitHubのリポジトリリンク）」というコマンド一つで、外部ツールとの連携に必要なMCPサーバ、コンテキストファイル、カスタムコマンドを効率的に導入できるようになる。企業やオープンソースコミュニティーは、独自のGemini CLI向け拡張機能を作成して、Gemini CLIユーザーに公開することも可能だ。 発表時点では、Googleが作成した拡張機能に加え、Dynatrace、Elastic、Figma、Harness、Postman、Shopify、Snyk、Stripeといったパートナーや、オープンソースコミュニティーが公開した76の拡張機能を利用できるという。 公開されている拡張機能は、Googleが開設したWebサイト（https://geminicli.com/extensions/browse/）で確認できる。