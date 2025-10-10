この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

法人向けPCレンタルを行うSSマーケットは2025年10月9日、Windows 11移行に関する調査結果を公開した。Windows 10のサポート終了が目前に迫る中、全社でWindows 11への移行を完了している企業は28.6％にとどまり、依然として68.6％の企業が未移行の状態であることが分かったという。

調査対象は「業務用PCの管理・調達担当者」863名。「Windows 11への移行を完了、または進行中」の企業に「移行の課題」を聞いたところ、「ハードウェアや周辺機器の選定・調達の手間がかかった」が最多の35.3％。「キッティングや初期設定の作業が大変だった」（27.5％）、「まとまった初期費用の予算確保が難しかった」（22.4％）「在庫状況や納期の見通しが立てづらかった」（21.3％）、「移行対応のための時間を確保するのが難しかった」（20.8％）という声が続いた。