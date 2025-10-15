この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

Slackは2025年10月13日（米国時間）、Slackプラットフォームをアップデートし、開発者やパートナーがAIアプリやAIエージェントをSlack上で直接構築できるように機能を拡張した。Slack内の会話データをコンテキストとしてAIに反映し、Slack内でAIを活用することで生産性を向上させるという。

Slack用のAIアプリを開発するための機能

開発者向けに追加された機能は以下の通り。

リアルタイム検索（RTS）API

会話データへの即時かつ安全なアクセスを提供する。AIエージェントがより正確で関連性の高い回答を返したり、適切なアクションを実行したりするためのコンテキストを付与する。

Slack モデル・コンテキスト・プロトコル（MCP）サーバ

LLM、AIアプリ、AIエージェントがSlackユーザーのために情報を検索したり、タスクを実行したりするプロセスを簡素化し、開発をより容易にする統一プロトコルを提供する。開発者は複雑な個別連携コードを書く必要がなくなり、標準化された仕組みでAIを組み込めるようになる。

AI開発者ツールキット（AI Developer Toolkit）

Slack上でAIアプリやAIエージェントを構築できるツール群を提供する。事前作成済みのUI部品（表など）や「ワークオブジェクト」（動的なプレビュー）、AIのベストプラクティスなどが含まれ、より効率的で一貫性のある開発を支援する。

ChatGPT、Codex、Claude、Google Agentspaceなど、既に使えるアプリ