Googleは2025年10月9日（米国時間）、「Gemini Enterprise」を発表した。これは、Googleの生成AI（人工知能）モデル「Gemini」を基盤に、業務支援用のAIエージェントやチャット機能を備えた統合型AI環境を提供する企業向けクラウドサービスだ。同社は「職場におけるGoogle AIへの新たな入口になる」と説明している。

Googleによると、Gemini Enterpriseは「企業のあらゆる業務フローにおいて全従業員が“Google AI”の能力を活用できるようにすることを目的としたプラットフォームだ」という。企業内のドキュメントやデータ、アプリケーションをAIと対話しながら操作できる点が特徴だ。主な特徴は以下の3点だ。

ノーコードでAIエージェントを構築可能

ノーコード環境でAIエージェントを構築できる。AIエージェントを構築、展開するためのツール群や、あらかじめ用意されたAIエージェントも提供するため、非エンジニアの従業員でも、部門業務を自動化したり独自でエージェント作成したりできる。これらの機能は、企業が保有する情報や職場における個人の文脈（コンテキスト）に応じて動作するという。

さらに「Google Workspace」「Microsoft 365」「SAP」などの業務システムと安全に連携するためのデータ接続とガバナンス機能も備えている。

AIに特化したAI最適化スタック

Googleは「多くの企業で課題になっているのは、AIモデルやツールを個別に導入したことで、システム統合や管理が複雑化していることだ」と指摘している。同社はこの課題を解決するため、AIモデルや開発ツール、インフラ、セキュリティなどを統合的に設計し、AIを安全かつ効率的に活用できるようにGemini Enterpriseを構築している。同社はこのフルスタック型の技術基盤を「AI最適化スタック」と呼ぶ。

専用に構築されたAIインフラ

Googleのインフラは、Web検索や「YouTube」をはじめとする同社の主要サービスを支えており、高い信頼性を備えている。このインフラには、パートナーであるNVIDIAのGPUに加え、Google独自設計のアクセラレータ「TPU」（Tensor Processing Unit）も含まれる。Googleによると、次世代モデルの「TPU Ironwood」は、前世代比で最大10倍の性能向上を実現するという。TPU Ironwoodは近日、一般提供が開始される予定だ。