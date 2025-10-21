AIエージェントは「活用、導入」から「最適化」のフェーズへ　課題は“統合の複雑さ”クラウドエース実態調査

クラウドエースは、AIエージェント活用の実態調査結果を公開した。それによると回答者の51.4％が「既存システム連携の難しさ」を課題と捉えていることが分かった。

2025年10月21日
[＠IT]

　クラウドエースは2025年10月9日、AI（人工知能）エージェント活用に関する実態調査結果を公開した。これは情報システム、DX（デジタルトランスフォーメーション）、AIなどを推進する部門の担当者を対象に実施した調査で、111人から有効回答を得た。それによるとAIエージェントの主な活用分野として最も多いのは「ヘルプデスクや社内問い合わせ対応」（52.3％）だった。

画像 AIエージェントが利用されている分野（提供：クラウドエース

最も実感する導入効果は「人的ミスの削減」

　AIエージェントに関する課題は「既存システムとの統合、連携が複雑」（51.4％）が最多で、「複数エージェントを効率的に連携できない」（42.3％）、「判断過程が不透明」（39.6％）が続いた。自由回答では、「シャドーAI」のリスクや専門人材の不足、精度管理の難しさなど、技術、人材、ガバナンスの各面における課題が浮き彫りになった。

画像 AIエージェント活用における、業務上の課題（提供：クラウドエース

　導入効果としては「人的ミスが減り、品質が向上」が最も多く、57.7％。次いで「24時間対応の実現」（42.3％）、「専門業務の効率化」（36.9％）が続いた。一方で、負担面では「人材確保や育成」（29.6％）という回答がトップに挙がった。外部支援としては「導入事例の共有」（52.3％）や「セキュリティガイドラインの整備」（40.5％）を求める声が多かった。

AIエージェント導入、活用によって実感している効果（提供：クラウドエース

　今後の進化に期待する点は「セキュリティ機能の強化」（50.5％）、「判断根拠の透明化」（46.8％）、「既存システムとの統合容易化」（45.0％）が挙げられた。これらの結果についてクラウドエースは「AIエージェント活用が技術導入の段階を超え、最適化と人材育成を両立する新たなフェーズに移行していることが分かる」と分析している。

今後、AI エージェントに期待すること（提供：クラウドエース

