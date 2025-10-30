最近、筆者の知り合いがヨーロッパからの出張の帰り、機材トラブルで北京経由の飛行機に振り替えになったことで、トランクケースが行方不明になってしまったそうです。航空会社に調べてもらってもなかなか見つからない中、トランクケースに入れておいたAppleの「AirTag（エアタグ）」の位置を確認したところ、北京の空港にあることが分かり、航空会社に連絡して、無事にトランクケースの引き取りに成功した、ということがありました。

このようにAirTagのおかげで、行方不明になった荷物や盗まれたクルマが回収できたというニュースも聞きます。しかし、待ってください。AirTagは、直径31.9ミリ、厚み8.00ミリというコイン状の小さなデバイスです。この小さなデバイスで正確な位置が特定できる上に、1年以上も位置を特定していることに疑問を感じませんか？ そこで、その仕組みを調べてみました。

AirTagが位置を特定する仕組みに皆さんのiPhoneが協力していた？

AirTagは、一般には「紛失防止タグ」や「忘れ物防止タグ」などと呼ばれるものの一種です。「紛失防止タグ」には、Androidに対応したものや、iOS／Androidの両方に対応した独自アプリを使うものなどがあります。基本的な仕組みはどれも同じようです。ここでは代表してAirTagの仕組みについて紹介します。

AirTag自体は、GPSを代表とする衛星測位システムを搭載していません。では、どのようにして位置を特定しているのでしょうか。実は、世界中に存在するAppleデバイス（iPhone、iPad、Mac）の「探す」ネットワークを利用しているのです。

AirTagは、匿名化された識別子を乗せたBluetooth Low Energy（BLE）の信号を定期的に周囲に発信しています（Bluetooth Low Energyについては、Tech Basics／Keyword「Bluetooth Low Energy（BLE）」を参照のこと）。

この信号を、近くにある他のユーザーのiPhoneやiPadなどのAppleデバイスが、自動的かつ匿名で検知・受信するのです。信号を受信したAppleデバイスは、そのデバイス自身の「おおよその位置情報」と、AirTagの信号に含まれる匿名化された識別子を暗号化した状態でAppleのiCloudサーバに送信します。

AirTagの持ち主が「探す」アプリを開くと、iCloudサーバから暗号化された情報が送られ、AirTagが最後に検知された「おおよその位置」がマップ上に表示される、という仕組みになっています。

AirTagが見つかる仕組みの概要

