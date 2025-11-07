GitHubは、ソフトウェア開発プラットフォーム「GitHub」を使用する開発者の動向を調査した年次レポート「Octoverse 2025」を公開した。
GitHubは2025年10月28日（米国時間）、同社のソフトウェア開発プラットフォーム「GitHub」を使用する開発者の動向を調査した年次レポート「Octoverse 2025」を公開した。
レポートは、2024年9月1日〜2025年8月31日に取得されたGitHubのユーザーおよびプロダクトデータに基づいている（※以下では「2025年」は、「2024年9月1日〜2025年8月31日」を指し、前年比は、「2023年9月1日〜2024年8月31日」との比較を指している）。
2025年はGitHubを使用する開発者数、GitHub上での開発者のアクティビティーとも、以下の表のように記録的な増加を示している。
|2025年実績
|前年比など
|GitHubの登録開発者数
|1億8000万人以上
|前年比で3600万人以上（毎秒1人以上）増加（過去最大の増加数）。増加率は23％
|GitHub上のプロジェクト数（プライベートおよびパブリックリポジトリ数の合計）
|6億3000万
|2025年の新規リポジトリ数が1億2100万以上（毎分230以上）
|GitHub上のパブリックおよびオープンソースプロジェクト（リポジトリ）へのコントリビューション（*）数
|11億2800万
|前年比で13％増加
|パブリックおよびオープンソースプロジェクトでのプルリクエストのマージ数
|5億1870万（月平均4320万）
|前年比で23％増加
|プッシュされたコミット数
|約10億
|前年比で25.1％増加。2025年8月だけで約1億
|AIプロジェクト数
|430万
|2023年からほぼ倍増
|2大プログラミング言語
|TypeScript、Python
|TypeScriptが2025年8月に初めて首位に
|*「コントリビューション」には、1）コミット、issue、プルリクエスト、プルリクエストの差分、チームディスカッションについてのコメント、2）gist、issue、プルリクエスト、チームディスカッションの作成、3）プロジェクトへのコミットのプッシュ、4）プルリクエストのレビューが含まれる。また、以下で言及する「コントリビューター」は、これらの貢献活動のいずれかを行ったGitHubユーザーを指している。アクティビティーに関する数字は、特に記載がない限り、パブリックリポジトリでのアクティビティーを反映している
GitHubは「これらの数字は、『生成AIが開発における主流に』『TypeScriptがGitHubで最も使用される言語に』『AIはコードだけでなく、ツールや言語の選択にも影響』という3つの主要な構造変化を浮き彫りにしている」と述べ、2025年に起きた主な変化を次のように解説している。
*AIモデルプロバイダー（OpenAI、Anthropic、Meta、Mistral、Cohere、 AI21など）によって公開された公式ライブラリとツールのセット。開発者がこれらのプロバイダーのLLM（大規模言語モデル）に接続して使用することを容易にする。
GitHubは、2025年における最大の出来事の一つとして、AIエージェントが実用段階に入ったことを挙げ、「今後数カ月や数年間で、AIエージェントが開発者の仕事に大きなインパクトを与えるようになる」との見解を示している。
以下では、Octoverse 2025レポートの概要を、「開発アクティビティー」「グローバルコミュニティー」「オープンソース」「セキュリティ」「プログラミング言語」「AIエージェント」の各カテゴリーで、グラフと表を中心に紹介する。
|2025年の数（全体に占める割合）
|前年比
|2025年のコントリビューション数（全体に占める割合）
|前年比
|ポイント
|プライベートリポジトリ
|2億3500万（37％）
|33%（5800万）増加
|49億7000万(81.5%)
|――
|GitHubで企業およびチームレベルのコラボレーションが行われている
|パブリックおよびオープンソースリポジトリ
|3億9500万（63％）
|19％（7200万）増加
|11億2800万（18.5％）
|13％増加
|行われている作業量は少ないが、これらのプロジェクトは、広範なエコシステムを支えるライブラリ、モデル、ワークフローを提供している
|「プライベートリポジトリとパブリックおよびオープンソースリポジトリは、異なる役割を果たすが、相互補完関係にある」（GitHub）
インドが中国を追い抜き、GitHubの登録開発者数で2位となった。GitHubの予測によると、2025〜2030年で米国の登録開発者数を追い抜き、1位となる見通しだ。
コントリビューター数の増加率が高い10のプロジェクトの内、6つがAIインフラプロジェクトだった。ランタイム、オーケストレーション、効率化ツールへのニーズを裏付けるものとなっている。
オープンソースのエコシステムが拡大する一方、プロジェクトの透明性、継続性、健全性を確保するためのREADME、コントリビューターガイド、行動規範（Code of Conduct）の普及率には課題がある。
|普及率（それぞれを含むパブリックリポジトリの割合）
|README
|約63％
|コントリビューターガイド
|5.5％
|行動規範
|2％
ソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）の早期にセキュリティチェックを行う「シフトレフト」から、プラットフォームやサービス提供者が、最初から最も安全な状態にする「セキュアバイデフォルト」の考え方に移行しつつある。このアプローチにより、下記のような成果につながっているとした。
|2025年の実績
|ポイント
|重大な脆弱（ぜいじゃく）性の平均修正時間
|26日（前年の37日から30％短縮）
|迅速なソフトウェア開発に修正が追いつき始めている
|Dependabot（*）を設定したリポジトリ
|84万6000（前年比137％増）
|指定した条件下での自動パッチ適用が進んでいる
|重大なアラートを受け取ったリポジトリ
|前年比で26％減少
|自動化の推進とAIツール（Copilot Autofixのような）の使用の組み合わせが奏功している
|開発者が無料で使用したGitHub ActionsのCPU時間（分）
|115億分（前年の85億分から35％増加）
|GitHub Actions（CI/CD〈継続的インテグレーション／継続的デリバリー〉ワークフロー）の実行に使用されるCPU時間（分）の累計
|*依存関係を自動的にチェックし、最新に保つためのツール
GitHubに新規登録した開発者の8割がAIコーディングエージェントを利用しているというデータは、人材育成の観点でも注目に値する。AIは新人が最初に触れるメンターのような存在になりつつあることを示唆しているためだ。AIネイティブな開発者をどう育成し、既存のチームと協働させていくかが、企業の開発現場では新たな課題となりそうだ。
