この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

シニアエンジニア向けフリーランス求人サイト「レガシーフォース」を運営するモロは2025年11月11日、40〜60歳代のITエンジニア600人を対象とした「AIスキル学習に関する実態調査」の第2弾を発表した。調査結果からは、シニア層の高い学習意欲と、企業側の支援不足との間に大きな隔たりがあることが明らかになった。

9割が「AIを学びたい」一方で、所属企業での研修や教育制度がない

AI関連スキルを学びたいと思うかどうかを聞いたところ、「積極的に学びたい」（31.3％）、「いつかは学びたい」（25.5％）、「業務で必要になれば学ぶ」（31.8％）と、全体の約9割が学習意欲を示した。一方で、「必要性を感じつつも先延ばし」とする層が4人に1人を占め、きっかけづくりが課題として浮かぶ。

所属企業でのAI関連研修や教育制度について聞いたところ、「ない」と回答した割合は56.0％に達し、過半数を占めた。研修制度がある企業でも「充実しており満足」と答えたのはわずか8.0％。「若手限定でシニア層は対象外」との回答は9.3％に上り、年齢層による教育機会の格差が浮き彫りとなった。