paizaは2025年11月5日、生成AIがエンジニアの生産性に与える影響を調べる「生成AI時代のエンジニアのスキルアップに関する意識調査（2025年版）」の結果を発表した。2025年7月3日〜19日に調査を実施し、paizaの登録ITエンジニア629人から回答を得たものだ。

調査では、ITエンジニアの半数以上が生成AIの導入によって週当たりのコーディング時間が減少したと回答した。実感値の平均は週当たり約8時間で、約0.2人月に相当する。単純作業の効率化だけでなく、より創造的な業務や設計に時間を割くことが可能になったことを示唆している。

一方で、4割以上のエンジニアが時間に変化がないと回答しており、生成AIを使いこなすための学習コストや業務への統合には課題があることも明らかになった。

コードを読む時間は「増えた」「減った」「変わらない」に分散

生成AIが生成したコードの正確性を確認するため、コードを読む時間が増加したエンジニアがいる一方で、AIによるコードの要約やコメント生成機能によって読む時間が減少したエンジニアも存在する。結果として、以下の通りコードを読む時間の変化は増加、減少、変わらないに分かれた。