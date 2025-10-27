連載目次

＠ITのDeep Insiderフォーラム【AI・データサイエンスの学びをここから】を担当しているDeep Insider編集部の一色とかわさきです。7月末に公開した前回の編集後記から、もう3カ月がたちました。最近は記事内に筆者コメントを添える機会も増えてきたので、「久しぶり」という感じはあまりしませんね。

編集者が記す“あとがき”であるこの編集後記では、執筆や編集の裏側で感じたこと、記事では書ききれなかった小話や裏話、そして読者の皆さんにもぜひ知ってほしい話などをつづっています。

自称“Python祭り”について（かわさき）

今年の夏は長かったですねぇ。というか、秋が短すぎる気がします。「着るのはまだちょっと先かな」と思いながら買ったフリースが役立つ日がポツポツとある今日この頃ですが、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ぼくは元気です。ダイエットはアレです。ちょっと体重増やしてからまた減らそうと思い、66kgまで増やしたところです。 体重が増えたのはよしとします。でも、そのときには体脂肪率はなるべく上げないようにと考えていたのに、なかなかそうはいかず、「筋肉よりも脂肪の増加量の方が多い」疑惑が頭の中に広がっているところです（秋だからしょうがないっす）。というわけで、11月に入ったら再び減量の方向に切り替えて4kgくらい落とす予定です。落とせるといいなぁ。



筆者が担当している記事でもちょこちょこと書いていますが、M4 Mac miniを購入しました。Amazonで何かのセールをやっていたタイミングで15万円ちょっとの定価から13％オフということで約13万円。「これなら買うでしょ！」と飛びついてしまったのです。が、ここのところの自称“Python祭り”のおかげでなかなかセットアップの時間が取れなくて、開封の儀こそ済ませましたが、お姿を拝見しただけで、まだそのまま箱の中で寝てもらっています。

単に電源を入れて、アカウントの設定だけやればOK！ とはいかないのがメンドウなんですよね。PhotoshopやMorisawa Fonts（モリサワのフォントサブスクリプション）なんかを新しい環境に移行したり、アプリ以外のローカルに持っているデータを移行したり、Windows 11 on ARMをインストールしたり、何だりかんだりとやらなきゃいけないことをここに書くだけでどんどんテンションが下がってきました……（Time Machineは使っていないんです。ダメ人間だから）。とはいえ、いつまでもIntel Mac miniを使い続けるわけにもいきませんからねぇ（macOS Tahoeも入れられないし）。

Windowsと比べると、Macは「移行アシスタント」で楽チンなイメージがあったのですが、そうでもないのでしょうか？ 私はいつも移行アシスタントだけで済ませていますが、まぁThunderbirdというメールソフトと、Chromeと、Visual Studio Codeくらいしか主に使っていないので、そもそも移行するものが少ないんですよね。

移行アシスタント！ そんなのあったかもしれません。何せ久々の移行なので。調べて試してみます。ありがとん。

ということで、近いうちにM4 Mac miniで原稿を書いたり、編集作業をしたり、Pythonを動かしたりする日がくるはずです。次回の編集後記では「M4サイコー」などと語っているハズです。知らんけど。

でもって、自称“Python祭り”ですが、今のところ、次のような記事を公開しています。

どれが一番読まれているかといえば、ズバリ「Python Install Manager」の記事です。Pythonを（Windows環境に）インストールする方法は色々とありますが、その競争に拍車を掛ける（それとも、冷や水をぶっかける？）かのようなPSF自身のこの動きがなかなか興味深いですね。筆者は「Windowsにはインストーラーを使ってPythonをインストールしているし、仮想環境はvenvを使って作成しているし、拡張モジュールのインストールにはpipを使っているし」といわば「全く成長していない」系の人間です。が、使い慣れているpyコマンドで古いバージョンから最新バージョンまでのPythonをインストール／アンインストールできるのが気に入りました。当面はこいつを使ってみようかなと考えています。

そして、concurrent.interpretersモジュールについて、ちょっと落ち穂拾いもしておきましょう。上記の記事ではInterpreter.call_in_threadメソッドを使って、新規スレッドでInterpretersオブジェクトに関数を実行させるコードは示しました。でも、スレッドを主体として、何かのコード（Interpreterオブジェクトを内部に持つ関数）を実行させる方法については話をしていませんでした。「ナニいってんの？」となる人もいるでしょうから、どんなコードになるのかをお見せしましょう。

from threading import Thread

from concurrent.interpreters import create, list_all

from time import time



def func0(msg):

interp = create()

interp.prepare_main(msg=msg)

code = '''from concurrent.interpreters import get_current

from time import thread_time

cur = get_current()

print(f'{cur} start')

tmp = 0

st = thread_time()

while thread_time() - st < 10: # 単に10秒間CPUに仕事させるだけ

tmp += 1

print(f'{msg} from {cur}')

'''

interp.exec(code)



msgs = ['hello', 'goodbye', 'good night']

threads = [Thread(target=func0, args=(m,)) for m in msgs]



st = time()



for t in threads:

t.start()



for t in threads:

t.join()



ed = time()

print(f'{ed - st}')



for interp in list_all()[1:]:

interp.close() threading.ThreadにInterpreterオブジェクトを内部で使用する関数を渡して並列処理する



func0関数はその内部でInterpreterオブジェクトを作成して、そのexecメソッドで10秒間仕事をするようになっています。これをthreading.Threadオブジェクトに渡して、並列処理をしてみようということです。複数のThreadオブジェクトがこのコードを実行すると、それぞれにInterpreterオブジェクトを作成するので、GILもThreadオブジェクトごとに存在し、その結果、フリースレッドモードではないPythonでもCPUコアを存分に使えるというわけです。

手元のpython3.14コマンド（フリースレッド版ではない方）でこれを実行すると、以下のような結果になりました。

上のコードではスレッドを3つ用意して、スレッドごとに10秒の仕事をさせてからメッセージを表示させています。でも、スレッドごとにGILがあるので、全体では10秒ともう少しの時間で処理が完了しています。

比較用に以下のコードを書いてみました。

from threading import Thread

from time import time



def func1(msg, n):

code = '''from time import thread_time

print(f'thread #{n} start')

tmp = 0

st = thread_time()

while thread_time() - st < 10: # 単に10秒間CPUに仕事させるだけ

tmp += 1

print(f'{msg} from thread #{n}')

'''

exec(code)



msgs = ['hello', 'goodbye', 'good night']

threads = [Thread(target=func1, args=(m, n)) for n, m in enumerate(msgs)]



st = time()



for t in threads:

t.start()



for t in threads:

t.join()



ed = time()



print(f'{ed - st}') Interpreterオブジェクトを使わない同様なコード



手元のpython3.14コマンドでこのコードを実行すると、実行が完了するまでに30秒強の時間がかかりました（当たり前）。一方、フリースレッド版のpython3.14tコマンドでは10秒強で実行が完了しました。

というわけで、スレッドごとにInterpreterオブジェクトを持たせるようなコードの書き方は、フリースレッド版Pythonが広く使われるようになるまでの過渡的なものになるんじゃないかな？ とも思うので無理にこうしたコードを書く必要はないでしょうが、知っておくと何かの役に立つかもしれません。対して、Interpreterオブジェクトのcall_in_threadメソッドを使う書き方はフリースレッド版Pythonが普及した後でも、一定程度の使い道がありそうです（何となく。なので追求はしないでくださいね）。

どうでもいいことを長々と書いてしまいました。すみません。サガなんです。

Pythonの大きめのバージョン更新（例えば「3.14」→「3.15」のようなマイナーバージョンアップ）は、年に1回だとかわさきさんに聞きました。今年の更新は内部機構に関わる変更が多く、やや地味な印象でした。とはいえ、かわさきさんが続々と公開中の記事では、まだ全ての機能が紹介されていないので、今後の回でもっと面白い新機能が登場するのかもしれませんが……。来年は、もう少し“目に見えて便利な”新機能やモジュールの追加があるとうれしいですね。

REPLで構文が色分けされるようになったじゃないですかー。見た目に分かりやすい大変化ですよ（笑）。でも、個人的にはテンプレート文字列や並列処理系の機能追加など、実は大きく変わりつつあるなと感じました。

飛行機内でもAIプログラミングしたい（一色）