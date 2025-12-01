GitHubは2025年10月28日（米国時間）、年次報告書「Octoverse」を公開し、同プラットフォーム上で「TypeScript」が最も利用されるプログラミング言語になったと発表した（参考）。長年トップだった「JavaScript」と、近年AI（人工知能）活用で急伸していた「Python」を初めて上回った。

報告書によると、2025年にTypeScriptを利用して貢献した開発者は100万人を超え、前年比で66％の増加を記録した。「React」「Next.js」「Angular」「SvelteKit」といった主要なフロントエンドフレームワークのほぼ全てがTypeScriptを標準でスキャフォールディングする（基本操作に必要な機能の骨組みを自動生成する）ようになったことが、この「デフォルト化」を決定付けた。

GitHubは、TypeScriptの生みの親で、MicrosoftでTypeScriptのリードアーキテクトを務めるアンダース・ヘルスバーグ氏に、その感想や技術的進化、AI時代の開発者の役割などを聞いたブログ記事を2025年11月6日に公開した。以降、その内容を要約する。

ヘルスバーグ氏は「TypeScriptプロジェクト開始当初の2012年、JavaScriptコミュニティーの25％が注目すれば成功だと考えていた」と振り返り、現在の状況には「チーム全員と共に感激し、感謝している」とコメントしている。

TypeScript開発の狙いはJavaScriptを置き換えることではなく、ユーザーが増加していた柔軟性の高い言語に型やツール、リファクタリング機能を追加することで、JavaScriptに求められた大規模開発を円滑にすることだったという。

なぜ、AI全盛の時代にTypeScriptが首位に立ったのか。同氏はその理由として、大規模開発における「型」の重要性が、AIコーディングにおいても有利に働いている点を挙げる。

同氏は「AIに50万行のコード変換を頼めばハルシネーションを起こすかもしれないが、型があれば決定論的かつ検証可能な結果が得られる。型は形式的なルールではなく、AIと人間がコードの正否を検証するための信頼できる指標だ」と強調する。

ネイティブ実装と共有メモリによる並列処理でコンパイラを10倍高速に

同氏は大規模開発を円滑にするために行われたTypeScriptの高速化についても振り返った。コンパイラのパフォーマンスの限界を突破するために、従来のTypeScript自身で記述された（セルフホスティング）実装から、より高速なGo言語のネイティブ実装に書き換えた。コンパイラの処理速度が10倍に向上した要因の半分はネイティブ実装、残る半分は共有メモリによる並列処理によるものだという。

新コンパイラは旧来の挙動について、同氏は「癖に至るまで完全にコピーしている」としており、開発者は既存のコードやツールチェーンを一切変更することなく、パフォーマンス向上だけを享受できるという。

「書く」から「監督する」へ――MCPへの期待

ヘルスバーグ氏は、AIモデルの進化により、開発者の役割そのものが変わりつつあることを指摘した。

「AIはアシスタントだったが、今や実作業を行い、人間はそれを監督（スーパーバイズ）する立場になった。AIには人間用のIDE（統合開発環境）は不要だが、コードベースを理解するための“サービス”は必要だ」

この文脈において、同氏はAIエージェントにコンテキストを提供するための標準規格としてMCP（Model Context Protocol）の重要性に言及。TypeScriptの持つ静的な型情報は、AIエージェントがコードの構造を理解し、安全にリファクタリングするための信頼できる情報源となるという。

ヘルスバーグ氏は多くの人に「AIをターゲットにしたプログラミング言語を設計したらどうか」と聞かれることがあるという。GitHubはTurbo PascalからC#、TypeScriptまでアンダース氏の活動に触れ、「複雑なソフトウェアをよりシンプルに理解できる言語を構築している」という一貫性を評価し、TypeScriptユーザーが増加している理由の一つとしている。

「何かを変えるような仕事ほど、やりがいのあることはない。TypeScriptは常に変化し続けている。その根底にあるのは、開発者が意図を明確に表現できるように支援することだ」（ヘルスバーグ氏）