Microsoftは2025年11月、年次イベント「Microsoft Ignite 2025」を開催し、生成AI（人工知能）やAIエージェントの普及が進む中、企業が簡単に、安全に、安心してAIを活用できるようにWindowsを進化させる構想に基づく一連の製品や技術、サービスを複数発表した。

Microsoftは、あらゆる企業が自信とスピード、革新性を持って主導権を握れるAIイノベーションのプラットフォームとしてWindowsを確立する目標を掲げ、以下の柱に沿って一連の発表を行った。

Microsoftは「Windowsは『AIのキャンバス』へと変貌を遂げつつあり、企業がAIを実験的に導入する段階から、本番環境に大規模に展開して活用する段階に進めるように支援している」と述べ、発表の概要を以下のようにまとめている。

大規模なインテリジェンスとガバナンスで人とエージェントのためのOSへ

Windowsは現在、人とエージェントのためのOSへと進化しつつある。その鍵が大規模なインテリジェンスとガバナンスだ。エージェント体験を大規模に提供するためには、そのために設計されたOSが不可欠であり、セキュリティ、ユーザーの同意、制御を実現するOSレベルでの連携が求められる。

Windowsに新たに導入される以下の機能により、エージェントはユーザーの許可と制御の下で安全かつ効果的に行動し、目標達成を支援する。

「エージェントコネクタ」（プレビュー版）：Model Context Protocol（MCP）により、ファーストパーティー、サードパーティーを問わず、あらゆるAIエージェントがアプリやツールに接続し、ユーザーに代わってタスクを完了するための標準化されたフレームワークを提供する

「エージェントワークスペース」（プレビュー版）：エージェントが自身のIDでソフトウェアとやりとりできる、隔離されたポリシー管理・監査可能な環境を提供する

「Windows 365 for Agents」（プレビュー版）：エージェント機能をクラウドへと拡張し、企業のAI導入加速とAIワークロードの拡張を実現する

これらの機能は、ポリシー駆動型制御や、クラウドベースのエンドポイント管理ソリューション「Intune」とIDおよびネットワークアクセス製品「Entra」を通じたエンタープライズ統合、OSプリミティブによるセキュリティ前提の設計とともに、Windows 11に直接組み込まれている。

CopilotがWindowsにおけるエージェントの動的なハブに

タスクバー上の新しい「Ask Copilot」（プレビュー版）は、Microsoft 365 Copilot、エージェント、検索がシームレスに連動する統一された入り口を提供する。これにより、CopilotとエージェントをPCの一連の操作の中で自然に使えるようになる。

「タスクバーからのワンクリックでCopilotにアクセス」：このオプトイン体験により、音声やテキストの自然な方法でCopilotを利用できる

「エージェントの呼び出し」：タスクバーの「Copilotに質問」からツールボタンを使用するか、「@」と入力することで、直接エージェントを呼び出せる

検索体験の効率化：デザインを見直し、アプリ、ファイル、設定の検索を容易にする

視認性が高く、アクセスしやすいタスクバー上のエージェント

WindowsがAIのキャンバスへと進化する中で、エージェントはOS全体に深く統合される。タスクバー上にエージェントが配置されたことで、エージェントはアプリケーションと同様に使いやすく、一般的な存在となる。

ユーザーはWindowsタスクバーから、Copilotや「Microsoft 365 Researcher」などのAIエージェントを直接呼び出し、モニタリングや管理ができるようになる。タスク開始後、エージェントはステータスバッジ付きのアイコンと、進捗（しんちょく）状況を示すホバーカードとして表示される。そのため、作業を中断することなく進捗を簡単に監視できる。

Windows版Microsoft 365 Copilot、Edge for Business、Copilot+ PC向けの新機能

Microsoft 365 Copilotの音声機能により、「Hey Copilot」と発声するか、Copilotキーを押すことで、ブレインストーミングや返信の下書きなどのアイデアを素早く記録できるようになる。

Copilotにタスクバーから直接アクセスできるようになったことで、コンテキストに応じたヘルプ機能が、ファイルエクスプローラーなど他のWindows画面にも拡張され、ファイルの要約やメール下書き作成など、コンテキストに応じた操作が可能になった。

「Microsoft Edge for Business」は、「Copilot Mode」（プライベートプレビュー版）によるAIブラウジングを導入し、ワークフローを変革しつつ、法人レベルのセキュリティ、コンプライアンス、制御性を提供する。

「Copilot+ PC」では、40TOPS（Tera Operations Per Second：1秒当たり40兆回の推論処理）以上のNPU（Neural network Processing Unit）によるAI体験、優れたバッテリー駆動時間、高速パフォーマンスにより、企業ユーザーは平均で週5時間の時間を節約している。また、改良されたWindows検索（プレビュー版）とMicrosoft 365の連携により、ローカルとクラウドを横断した検索が可能な他、「クリックして実行」のAIアクションも拡張され、例えば、画面上の任意の表をExcel表に変換する機能（プレビュー版）などが追加されている。

Windows 11とCopilot+ PCのAI関連の発表は以下の通り。

ライティング支援（プレビュー版）：あらゆるアプリのテキストボックスでの文章の書き換えや作成が可能に。Copilot+ PCでは、オフライン環境をサポート

Outlookサマリー（プレビュー版）：Outlook内でAIが生成する要約機能

Word自動代替テキスト（プレビュー版）：アクセシビリティー向上のため、Office ドキュメント内の画像に自動で代替テキストを生成

正確なディクテーション（プレビュー版）：音声から洗練されたテキストを生成するAIベースの機能。文法、句読点、不要な言葉をリアルタイムで修正

クラウドならではの柔軟性

柔軟な働き方のニーズに応えるために、WindowsはAIの革新をクラウドにも拡大し、優れた柔軟性を提供する。

エージェント開発者はWindows 365 for Agentsにより、ポリシー管理された安全なクラウドPC上で動作するエンタープライズ対応のエージェントを開発できる。

Windows 365 for Agentsの概念図（提供：Microsoft）

また、シフト制や一時的な利用が多い組織向けのWindows 365プランである「Windows 365 Frontline」には、デスクトップ全体をストリーミングせずに業務アプリケーションを提供できる「Windows 365 Cloud Apps」（一般提供開始）と、セッションを超えて設定が永続化される「ユーザーエクスペリエンス同期」（一般提供開始）が導入される。

さらに、新しい「Windows 365 AI対応Cloud PC」（プレビュー版）では、Copilot+ PCのユニークなAI体験の一部（改良されたWindows検索や、クリックして実行など）が利用できる。IT管理者は、「IntuneのMicrosoft Security Copilot」にWindows 365 Cloud PCについて質問し、パフォーマンスとライセンスの最適化の支援が受けられるようになる。

クラウド上のWindowsに関する追加発表は以下の通り。

Regional Host Pools：接続プラットフォームにおけるリージョン間の依存関係の解消（近日提供予定）

Microsoft Hosted Network（MHN）：複数リージョンへのCloud PC分散を可能にし、単一リージョン依存を軽減（近日提供開始、Windows 365のみ）

マルチパス（一般提供開始）：複数の同時ネットワーク経路を使用することで、シームレスなフェイルオーバーを実現し、接続を強化

外部ID（B2B）サポート（一般提供開始）：契約業者やパートナー向けのセキュアなB2Bログインを実現し、コラボレーションを簡素化

Windows Cloud I/O 保護（パブリックプレビュー版）：キーロガー型マルウェアやキー入力インジェクション攻撃に対する高度な入力保護を追加

Windows 365への移行を容易にすることを目指す、新しい「migration API」（一般提供開始）により、顧客やパートナーは「Azure Virtual Desktop」やその他のAzure VM（仮想マシン）から、Cloud PCへの移行を簡素化、効率化するカスタムツールを構築できるようになった。

一方、Microsoftは、ユーザーがCloud PCを体験する方法の選択肢を増やすために、デバイスポートフォリオを広げており、Microsoft初のCloud PCデバイスである「Windows 365 Link」の提供国を拡大している。現在13カ国で、2026年2月からベルギー、フィンランド、アイルランド、イタリア、ポーランド、シンガポール、スペインでも提供を開始する。PC OEMメーカーとの提携により、Cloud PCデバイスのポートフォリオをさらに拡充する計画も、2026年初めに発表する予定だ。

より強固なセキュリティとレジリエンス

Microsoftは、Windows Resiliency Initiativeに沿って、予期せぬ障害発生時におけるWindowsの障害耐性を強化し、復旧を容易にしてきた。Igniteでは、将来の脅威からの保護、復旧の簡素化、セキュリティツールのモダナイゼーションを支援すると発表した。

「Windows Endpoint Security Platform（WESP）API」（プライバシープレビュー版）により、パートナーはカーネルモード外でセキュリティツールを安全に構築し、クラッシュリスクの低減と安定性の向上を図れるようになる。

また、一般提供を開始した「Windows 365 Reserve」は、Cloud PCを利用した安全でコスト効率の高い業務継続ソリューションであり、企業のインシデント管理の負担を軽減する。

インシデント発生時の迅速な復旧を実現するため、Windowsリカバリツールの拡充も進められている。その中には、「Quick Machine Recovery」（QMR）、「Intuneリカバリ」、「ポイントインタイム復元」（プレビュー版が近日公開予定）、「Windows 11向けCloud rebuild」（プレビュー版）が含まれる。

社内のデバイスの更新準備を支援する「Autopatch update readiness」（プレビュー版）も導入された。

Windowsの保護機能強化に関する発表内容は以下の通り。

「Windows暗号化API経由のポスト量子暗号（PQC）サポート」の一般提供開始

2026年に登場する次世代Windowsデバイスでは、「ハードウェアアクセラレーション対応のBitLocker」が搭載され、ハードウェアベースの鍵保護によるフルディスク暗号化が実現される

2026年初めからWindowsで「Sysmon機能」の一般提供が開始され、セキュリティイベントがイベントログ経由で利用可能になる。これは高度なフォレンジック分析に役立つ

Windows Helloのビジュアル刷新と新たなパスキーマネジャー統合により、サインインがより高速でスムーズ、かつ安全になった

開発者とITプロフェッショナルの支援

Microsoftは、ITプロフェッショナルを支援するためにIntuneにAIを導入し、エンドポイント管理を変革している。Intuneの新しいSecurity Copilotエージェント（Change Review Agent、Policy Configuration Agent、Device Offboarding Agent）は、複雑なタスクを簡素化し、セキュリティを強化する。Intuneは、管理タスク、デプロイ（展開）、メンテナンスウィンドウの新機能により、IT管理の水準を引き上げる。

新しい管理タスク機能：承認要求やセキュリティ作業といった優先度の高いアクションを一元管理する

新しいデプロイ機能：さまざまな環境での制御された段階的な展開を実現する

メンテナンスウィンドウ：IT部門が適切なタイミングで更新をスケジュールすることを可能にする

Windows 11は、ローカルAIのためのオープンで高性能なプラットフォームへと進化し、開発者を支援している。その中核となる「Microsoft Foundry on Windows」（旧「Windows AI Foundry」）は、AIに基づく機能とAPIを提供し、CPU、GPU、NPUを横断したモデルの選択、最適化、展開を統合して、次世代のAI体験を実現する。

Microsoft Foundry on Windowsの基盤となる「Windows ML」の一般提供が開始され、以下の2つの新たなWindows AI APIも導入された。

Stable Diffusion XL（SDXL）（プレビュー版）：高品質画像を生成する

video super resolution（VSR）（プレビュー）：低解像度ストリームを高解像度化する

この他、高速でインテリジェントなアプリ内検索体験を実現する「アプリコンテンツ検索」（パブリックプレビュー版）の提供を開始した。