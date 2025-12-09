この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

オープンソースのフロントエンドJavaScriptライブラリ「React」の開発チームは2025年12月3日（米国時間）、「React Server Components」（RSC）を利用するアプリケーションに、認証なしでリモートコードが実行できる深刻な脆弱（ぜいじゃく）性「CVE-2025-55182」が存在すると公表し、即時アップデートを推奨した。

Reactは、フレームワークやバンドラがクライアントとサーバの両方でReactコードを実行できるようにするための統合ポイントとツールを提供する。RSCを使用すると、クライアントはサーバ上の関数を呼び出すことができる。Reactはクライアント上のリクエストをHTTPリクエストに変換し、サーバに転送する。Reactはサーバ上でHTTPリクエストを関数呼び出しに変換し、必要なデータをクライアントに返す。

攻撃者は、悪意のあるHTTPリクエストを作成してRSCを処理するサーバに送信することで、認証不要のリモートコードを実行できる可能性がある。

共通脆弱性評価システムCVSS（Common Vulnerability Scoring System）のスコアは最大値の10で、影響範囲はReactのバージョン19や「Next.js」のような一部フレームワークに及ぶ。

影響があるパッケージのバージョン

脆弱性は、以下のパッケージのバージョン「19.0」「19.1.0」「19.1.1」「19.2.0」に存在する。

修正版はそれぞれ「19.0.1」「19.1.2」「19.2.1」として公開済みで、該当するパッケージを利用している開発者や運用担当者には、迅速にいずれかの修正版にアップグレードするよう求めている。

影響があるフレームワーク

以下のReactフレームワークおよびバンドラも影響を受ける可能性がある。

Next.jsの詳細なアップデート手順は、Next.jsの変更ログを参照のこと。