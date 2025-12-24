Windows 11の複雑な設定画面で、目的の項目が見つからずイライラしたことはないだろうか。頻繁に設定変更が必要な設定項目を「設定」アプリからたどるのは結構面倒だ。そこで、設定画面を一瞬で呼び出せる「ms-settings URI」を活用しよう。本Tech TIPSでは、ms-settings URIを活用してショートカットを作成したり、社内マニュアルのリンクとして活用したりする方法を取り上げる。Windows 11の「設定」アプリに割り当てられている「ms-settings URI」の一覧も掲載している。
対象：Windows 11
Windows 11でさまざまな設定変更が必要となる場合、［スタート］メニューで［設定］をクリックし、「設定」アプリを起動、該当する項目を探して、といった作業が必要になる。その「設定」アプリには、非常にたくさんの設定項目が詰め込まれている。そのためWindows 11に詳しい人でも、どこに設定項目があるのか分からなくなることがあるくらいだ。
ましてや社内のヘルプデスク業務や、Windows 11にそれほど詳しくない従業員への操作案内となれば、その労力は計り知れない。「あの設定画面を開いてください」と伝えるために、何枚ものスクリーンショットを用意するのは非効率だ。
こうした手順を省き、特定の設定画面に一瞬でアクセス可能にするのが「ms-settings URI」だ。
社内のポータルサイトに設定の説明とともに、リンクとして記述しておけば、セキュリティの警告は表示されるものの、リンクをクリックすることで設定画面を開かせることができるので、設定画面を開くまでの手順の説明を大幅に簡略化できる。そこで本Tech TIPSでは、この「ms-settings URI」の使い方と活用方法を解説する。
ms-settings URIは、Windowsの設定画面に割り当てられた住所のようなものだ。「ms-settings:〜」という形式で記述され、これを実行するだけでダイレクトに目的の画面へアクセスできる。
ms-settings URIを利用する方法は主に4つある。
［Windows］＋［R］キーを押して、［ファイル名を指定して実行］ダイアログを開き、名前の入力ボックスに「ms-settings:＜URI＞」と入力して、［OK］ボタンをクリックすればよい。「ms-settings:＜URI＞」に対応する「設定」アプリの設定画面が開く。
コマンドラインから直接起動したければ、URIの前に「start 〜」を付けて、「start ms-settings:＜URI＞」のようにして実行する。URIを覚えるのが面倒なら、このコマンド行をバッチファイルとして保存しておくと、簡単に起動できる。
よく開く設定画面は、デスクトップにショートカットを作成しておくと便利だ。デスクトップの空いているところを右クリックし、開いたメニューの［新規作成］−［ショートカット］を選択する。［ショートカットの作成］ウィザードが起動するので、URIの前に「explorer 〜」を付けて、「explorer ms-settings:＜URI＞」と入力し、［次へ］ボタンをクリック、次の画面でショートカットの名前を入力すれば、「ms-settings:＜URI＞」が示す設定画面を開くショートカットがデスクトップ上に作成できる。
Webページ（HTML）のリンクとして記述することも可能だ。社内ポータルサイトの手順書などに埋め込んでおけば、ユーザーはリンクをクリックするだけで設定画面を開くことができるようになる。
リンクを作成する際、通常は「http://」や「https://」で始まるURLを指定するが、ここにms-settings URIを記述するだけでよい。
<a href="ms-settings:＜URI＞">＜URI＞画面を開く</a>
Webページ上のリンクをクリックすると、Webブラウザは「このサイトが設定を開こうとしています」といった内容の確認ダイアログを表示する。これはセキュリティ上の仕様であり、ユーザーの許可なくアプリが起動するのを防ぐためのものだ。ユーザーが「開く」を選択すると、「設定」アプリが起動し、指定された設定画面が表示される。
また、「メモ帳」アプリを使うとms-settings URIを埋め込んだマニュアルが簡単に作成可能だ。
「メモ帳」アプリをMarkdown（マークダウン）形式が有効な状態で起動し、ms-settings URIを設定したい文字列を選択、ツールバーの［リンク］アイコンをクリックするか、［Ctrl］＋［K］キーを押す（「メモ帳」アプリをMarkdown形式で使う方法は、Windows 11 Trends「進化が止まらないメモ帳アプリ、Markdown形式で箇条書きやURLリンクなどの書式が表現可能に」参照のこと）。すると［リンク］ダイアログが開くので、ここの「住所」欄に「ms-settings:＜URI＞」と入力して、［挿入］ボタンをクリックすればよい。
これで選択した文字列にリンクが設定され、［Ctrl］キーを押しながらクリックすると「ms-settings:＜URI＞」が指す設定画面が開くようになる。Windows 11の初期設定時に変更する設定項目を一覧で記述しておき、該当する設定画面に対応したms-settings URIをリンクとして設定しておけば、簡易な設定マニュアルが作成できる。なお、マークダウン形式で保存しないとリンクが失われてしまうので注意してほしい。
主なms-settings URIを「設定」アプリの項目ごとに下表にまとめた。Windows 11のバージョンなどによって設定画面が開かないものもあるので注意してほしい。また、URIが割り当てられていない設定画面もある点にも注意が必要だ（表中「−」で示している）。その場合は、一つ上の階層からたどるように指示する必要がある。
|設定画面名
|URI
|システム
|ms-settings:system
|ディスプレイ
|ms-settings:display
|ディスプレイ−グラフィック設定
|ms-settings:display-advancedgraphics
|ディスプレイ−夜間モード
|ms-settings:easeofaccess-colorfilter-bluelightlink
|サウンド
|ms-settings:sound
|通知
|ms-settings:notifications
|フォーカス
|ms-settings:quiethours
|電源
|ms-settings:batterysaver
|ストレージ
|ms-settings:storagesense
|ストレージ−新しいコンテンツの保存先
|ms-settings:savelocations
|近距離共有
|ms-settings:crossdevice
|マルチタスク
|ms-settings:multitasking
|開発者向け（24H2以前）
|ms-settings:developers
|詳細設定（25H2）
|ms-settings:developers
|ライセンス認証
|ms-settings:activation
|トラブルシューティング
|ms-settings:troubleshoot
|回復
|ms-settings:recovery
|このPCへのプロジェクション
|ms-settings:project
|リモートデスクトップ
|ms-settings:remotedesktop
|クリップボード
|ms-settings:clipboard
|システムコンポーネント
|ms-settings:systemcomponents
|オプション機能
|ms-settings:optionalfeatures
|バージョン情報
|ms-settings:about
|「システム」画面のms-settings:＜URI＞
|設定画面名
|URI
|Bluetoothとデバイス
|ms-settings:devices
|デバイス
|ms-settings:bluetooth
|プリンターとスキャナー
|ms-settings:printers
|モバイルデバイス
|ms-settings:mobile-devices
|カメラ
|ms-settings:camera
|マウス
|ms-settings:mousetouchpad
|タッチパッド
|ms-settings:devices-touchpad
|ペンとWindows Ink
|ms-settings:pen
|自動再生
|ms-settings:autoplay
|USB
|ms-settings:usb
|「Bluetoothとデバイス」画面のms-settings:＜URI＞
|設定画面名
|URI
|ネットワークとインターネット
|ms-settings:network-status
|Wi-Fi
|ms-settings:network-wifi
|Wi-Fi−既知のネットワークの管理
|ms-settings:network-wifisettings
|イーサネット
|ms-settings:network-ethernet
|VPN
|ms-settings:network-vpn
|モバイルホットスポット
|ms-settings:network-mobilehotspot
|機内モード
|ms-settings:network-airplanemode
|プロキシ
|ms-settings:network-proxy
|ダイヤルアップ
|ms-settings:network-dialup
|ネットワークの詳細設定
|ms-settings:network-advancedsettings
|「ネットワークとインターネット」画面のms-settings:＜URI＞
|設定画面名
|URI
|個人用設定
|ms-settings:personalization
|背景
|ms-settings:personalization-background
|色
|ms-settings:personalization-colors
|テーマ
|ms-settings:themes
|動的ライティング
|−
|ロック画面
|ms-settings:lockscreen
|テキスト入力
|ms-settings:personalization-textinput
|スタート
|ms-settings:personalization-start
|スタート−フォルダー
|ms-settings:personalization-start-places
|タスクバー
|ms-settings:taskbar
|フォント
|ms-settings:fonts
|デバイスの使用状況
|ms-settings:deviceusage
|「個人用設定」画面のms-settings:＜URI＞
|設定画面名
|URI
|アプリ
|−
|インストールされているアプリ
|ms-settings:appsfeatures
|アプリの詳細設定
|−
|既定のアプリ
|ms-settings:defaultapps
|オフラインマップ
|ms-settings:maps
|Webサイト用のアプリ
|ms-settings:appsforwebsites
|ビデオの再生
|ms-settings:videoplayback
|スタートアップ
|ms-settings:startupapps
|「アプリ」画面のms-settings:＜URI＞
|設定画面名
|URI
|アカウント
|ms-settings:accounts
|ユーザーの情報
|ms-settings:yourinfo
|サインインオプション
|ms-settings:signinoptions
|リンクされたデバイス
|−
|メールとアカウント
|ms-settings:emailandaccounts
|家族
|ms-settings:family-group
|Windowsバックアップ
|ms-settings:backup
|他のユーザー
|ms-settings:otherusers
|職場または学校へのアクセス
|ms-settings:workplace
|パスキー
|−
|「アカウント」画面のms-settings:＜URI＞
|設定画面名
|URI
|時刻と言語
|ms-settings:time-language
|日付と時刻
|ms-settings:dateandtime
|言語と地域
|ms-settings:regionlanguage
|入力
|ms-settings:typing
|音声認識
|ms-settings:speech
|「時刻と言語」画面のms-settings:＜URI＞
|設定画面名
|URI
|ゲーム
|−
|Game Bar
|ms-settings:gaming-gamebar
|キャプチャ
|ms-settings:gaming-gamedvr
|ゲームモード
|ms-settings:gaming-gamemode
|「ゲーム」画面のms-settings:＜URI＞
|設定画面名
|URI
|アクセシビリティ
|ms-settings:easeofaccess
|テキストのサイズ
|ms-settings:easeofaccess-display
|視覚効果
|ms-settings:easeofaccess-visualeffects
|マウスポインターとタッチ
|ms-settings:easeofaccess-mousepointer
|テキストカーソル
|ms-settings:easeofaccess-cursor
|拡大鏡
|ms-settings:easeofaccess-magnifier
|カラーフィルター
|ms-settings:easeofaccess-colorfilter
|コントラストテーマ
|ms-settings:easeofaccess-highcontrast
|ナレーター
|ms-settings:easeofaccess-narrator
|オーディオ
|ms-settings:easeofaccess-audio
|字幕
|ms-settings:easeofaccess-closedcaptioning
|音声認識
|ms-settings:privacy-speech
|キーボード
|ms-settings:easeofaccess-keyboard
|マウス
|ms-settings:easeofaccess-mouse
|視線制御
|ms-settings:easeofaccess-eyecontrol
|「アクセシビリティ」画面のms-settings:＜URI＞
|設定画面名
|URI
|プライバシーとセキュリティ
|ms-settings:privacy
|Windowsセキュリティ
|ms-settings:windowsdefender
|デバイスの暗号化（25H2）
|ms-settings:deviceencryption
|全般（25H2）
|ms-settings:privacy-general
|デバイスの検索
|ms-settings:findmydevice
|推奨事項＆オファー（24H2以前）
|ms-settings:privacy-general
|音声認識
|ms-settings:privacy-speech
|手書き入力と入力の個人用設定
|−
|診断とフィードバック
|ms-settings:privacy-feedback
|アクティビティの履歴（24H2以前）
|ms-settings:privacy-activityhistory
|検索アクセス許可
|ms-settings:search-permissions
|Windowsの検索
|ms-settings:search
|位置情報
|ms-settings:privacy-location
|カメラ
|ms-settings:privacy-webcam
|マイク
|ms-settings:privacy-microphone
|音声によるアクティブ化
|ms-settings:privacy-voiceactivation
|通知
|ms-settings:privacy-notifications
|アカウント情報
|ms-settings:privacy-accountinfo
|連絡先
|ms-settings:privacy-contacts
|カレンダー
|ms-settings:privacy-calendar
|電話をかける
|ms-settings:privacy-phonecalls
|通話履歴
|ms-settings:privacy-callhistory
|メール
|ms-settings:privacy-email
|タスク
|ms-settings:privacy-tasks
|メッセージング
|ms-settings:privacy-messaging
|無線
|ms-settings:privacy-radios
|他のデバイス
|ms-settings:privacy-customdevices
|アプリの診断
|ms-settings:privacy-appdiagnostics
|ファイルの自動ダウンロード
|−
|ドキュメント
|ms-settings:privacy-documents
|ダウンロードフォルダー
|ms-settings:privacy-downloadsfolder
|音楽ライブラリ
|ms-settings:privacy-musiclibrary
|ピクチャ
|ms-settings:privacy-pictures
|ビデオ
|ms-settings:privacy-videos
|ファイルシステム
|ms-settings:privacy-broadfilesystemaccess
|スクリーンショットの境界線
|−
|スクリーンショットとアプリ
|−
|「プライバシーとセキュリティ」画面のms-settings:＜URI＞
|設定画面名
|URI
|Windows Update
|ms-settings:windowsupdate
|更新の履歴
|ms-settings:windowsupdate-history
|詳細オプション
|ms-settings:windowsupdate-options
|詳細オプション−オプションの更新プログラム
|ms-settings:windowsupdate-optionalupdates
|詳細オプション−配信の最適化
|ms-settings:delivery-optimization
|Windows Insider Program
|ms-settings:windowsinsider
|「Windows Update」画面のms-settings:＜URI＞
