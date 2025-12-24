Microsoftは、Windows OSのディスク暗号化機能「BitLocker」の処理をSoC（System-on-a-chip）上の専用ハードウェアへオフロードする新機能「ハードウェアアクセラレーションBitLocker（hardware-accelerated BitLocker）」を発表した（Windows IT Pro Blog「Announcing hardware-accelerated BitLocker」）。

NVMe SSDなどのストレージの高速化に伴い、従来のCPUによるソフトウェア処理ではBitLockerによるリアルタイムの暗号化／復号処理がボトルネックとなり、ストレージ本来の性能を発揮できないケースが増えていた。ハードウェアアクセラレーションBitLockerは、この問題を解決するものとして導入される。

ソフトウェア処理に対して70％の負荷軽減

ハードウェアアクセラレーションBitLockerでは、大容量のブロック暗号処理をCPUではなくSoC内の専用暗号化エンジンへ移すことで、CPU負荷を大幅に軽減する。これにより、CPU負荷を劇的に低減できる。

Microsoftの実測データによると、この機能を利用することでCPUサイクルが平均で約70％削減されるという。これはシステム全体のレスポンス向上に加え、ノートPCにおいてはバッテリー駆動時間の延長にも直結する改善となる。

セキュリティ面も強化される