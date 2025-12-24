JetBrainsは2025年12月5日（チェコ時間）、「JetBrains IDE」の最新リリース候補版で、「Agent Client Protocol」（ACP）サポートのβ版を提供開始したと発表した。

ACPは、コードエディタ／IDE（統合開発環境）とAIコーディングエージェント間の通信を標準化するプロトコル。Language Server Protocol（LSP）が言語サーバとの通信を標準化したのと同様、AI連携の共通規格になることを目指している。

ACPをサポートするコードエディタ／IDEとコーディングエージェントは、自由に組み合わせて利用できる。つまり、特定のAIや製品に縛られず、セキュリティやコストの観点でも最適なエージェントを好みのIDEに統合できるようになる。

ACPにより、コーディングエージェントの開発者は、個々のコードエディタ／IDEとの統合作業ではなく、コア機能に集中できる。またコードエディタ／IDEの開発者は、より迅速に新機能にアクセスできる。

JetBrainsは今後、IDEでのACP対応エージェントの利用体験を改善するとともに、ACP対応エージェントの配布に乗り出し、キュレーション済みレジストリの構築を目指す。また、ローカルマシンだけでなく、リモートサーバで動作するエージェントにもACPを再利用したい考えを示している。さらに、IDEで提供しているMCP（Model Context Protocol）ツールチェーンにより、エージェント自体の機能も強化する計画だ。

JetBrainsとZed Industriesはそれぞれ、コードエディタ／IDEとコーディングエージェント間の通信を可能にするプロトコルを開発していた。2025年夏にZed Industriesが自社のプロトコルを発表した後、両社は協議を行い、競合するプロトコルを投入する代わりに、ACPの開発を協力して進めることで合意した。

Dockerは、オープンソースのマルチエージェントランタイム「cagent」で、Anthropicの「Claude Code」、OpenAIの「Codex CLI」、Googleの「Gemini CLI」というコーディングエージェントに加え、既にACPもサポートしている。cagentで構築されたエージェントは、JetBrains製品のようなACP互換IDEで即座に動作する。

JetBrainsによると、現在、多数のACP対応エージェントが存在しており、今後さらに増加する見込みだという。

ACPの技術的な特徴

エージェントはコードエディタのサブプロセスとして実行され、stdio経由でJSON-RPCを用いて通信する。ACPは、MCPで使用されるJSON表現を可能な限り再利用するが、差分の表示など、有用なエージェント型コーディングのUX（ユーザー体験）要素（差分の表示など）のためのカスタム型を含んでいる。

ユーザーが読むテキストはデフォルト（既定）でMarkdown形式となっている。これにより、コードエディタにHTMLレンダリングを要求せず、リッチフォーマットを表現するのに十分な柔軟性が確保される。