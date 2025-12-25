AI（人工知能）が人に代わって電話応対するAI電話サービス「ミライAI」を提供するソフツーは2025年12月18日、同サービスの電話対応の時間設定機能を追加。設定の自由度を向上させ、「年末年始」のような特別休暇でも事前に専用シナリオを設定しておくことが可能になった。

ミライAIは、AIが人に代わって、用件の把握や指名された担当者への取り次ぎ、よくある問い合わせの回答などを行う、電話業務の効率化サービス。

これまでは「営業時間内」と「営業時間外」の2パターンを設定するのみで、日中の休憩時間や曜日による変則的な時間への対応が難しいという課題があった。今回のアップデートでは、設定の自由度を向上させ、運用負荷の軽減ときめ細かな電話対応を可能にした。

1日の中で複数の時間帯設定 1日の中に複数の時間枠を作成し、昼休憩対応など時間帯に合わせた異なる会話シナリオをひも付け可能になった



特別休暇（年末年始・お盆）の事前予約 年末年始、GW（ゴールデンウイーク）、夏季休暇などをカレンダー上で日単位で指定し、専用シナリオを設定可能になった

