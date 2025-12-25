年末年始も昼休みも“電話対応”はAI任せ――電話サービス「ミライAI」が刷新AIが人に代わって受け答え

ソフツーは、AI電話サービス「ミライAI」の時間設定機能を刷新した。昼休憩などの細かな時間指定や長期休暇のスケジュール設定が可能になり、企業の実際の業務フローに即した柔軟な電話対応を実現できるという。

　AI（人工知能）が人に代わって電話応対するAI電話サービス「ミライAI」を提供するソフツーは2025年12月18日、同サービスの電話対応の時間設定機能を追加。設定の自由度を向上させ、「年末年始」のような特別休暇でも事前に専用シナリオを設定しておくことが可能になった。

年末年始のシナリオ設定も可能に

　ミライAIは、AIが人に代わって、用件の把握や指名された担当者への取り次ぎ、よくある問い合わせの回答などを行う、電話業務の効率化サービス。

　これまでは「営業時間内」と「営業時間外」の2パターンを設定するのみで、日中の休憩時間や曜日による変則的な時間への対応が難しいという課題があった。今回のアップデートでは、設定の自由度を向上させ、運用負荷の軽減ときめ細かな電話対応を可能にした。

  • 1日の中で複数の時間帯設定
    • 1日の中に複数の時間枠を作成し、昼休憩対応など時間帯に合わせた異なる会話シナリオをひも付け可能になった
複数の時間帯を設定できる（提供：ソフツー）
  • 特別休暇（年末年始・お盆）の事前予約
    • 年末年始、GW（ゴールデンウイーク）、夏季休暇などをカレンダー上で日単位で指定し、専用シナリオを設定可能になった

特別休暇をカレンダーで指定する設定（提供：ソフツー）
  • 曜日ごとの柔軟なシナリオ設定
    • 曜日ごとに異なる営業時間やシナリオを個別に設定可能になった
  • 複数番号の一括管理
    • 1つのシナリオを複数のAI電話番号で共有し、設定作業を簡略化できる

