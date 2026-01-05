Google ChromeやMicrosoft Edgeでの作業を効率化してくれる「Chrome拡張機能」。パスワード管理や翻訳ツール、広告ブロッカーなど、みなさんも便利に使っているのではないでしょうか。

しかし、「ChromeとEdgeで430万人が感染、“Google認定の拡張機能”がマルウェアだった」でも報じられているように、「今まで安全に使えていた拡張機能が、ある日突然マルウェア（悪意あるプログラム）に変わってしまう」というインシデントが増加しています。

なぜこのような事態が起きるのか、そして私たちはどう身を守ればよいのか。その仕組みと対策について解説します。ここではGoogle Chromeの拡張機能を例に解説しますが、Microsoft EdgeでもGoogle Chromeの拡張機能が利用できるため同様に注意が必要です。

なぜ「いつの間にか」危険な状態になるのか？

拡張機能は、スマートフォンのアプリと同様、chromeウェブストアに登録する際にGoogleの審査があります。当然ながら、マルウェアが仕込まれているような拡張機能は審査に合格できず、chromeウェブストアに登録することはできません。

ユーザーがchromeウェブストアなどの正規の配布元からインストールしているにもかかわらず、なぜ被害に遭うのでしょうか。主な原因は、拡張機能特有の「更新の仕組み」と拡張機能の「買収」にあります。

悪意を持った拡張機能開発者の手口

前述の通り、拡張機能のchromeウェブストアの登録には審査があります。そこで悪意を持った開発者は、当初はマルウェアを仕込まずに魅力的に見える機能を持った拡張機能を開発し、審査を通過させます。

そして、多くのユーザーが拡張機能をインストールした後、「更新（アップデート）」のタイミングでマルウェアを仕込むのです。chromeウェブストアの新規登録時の審査に比べ、更新時の審査の隙を突く手口です（最近では、こうした事案の増加から更新時の審査も厳格化されつつあるようです）。

Chromeにインストール済みの拡張機能は、ユーザーの確認なしで、自動的に最新バージョンにアップデートされるため、マルウェアが仕込まれたものに置き換わってしまうことになります。

以上は、当初から悪意を持って拡張機能を開発しているケースです。もっと厄介なのは、当初は個人の善意ある開発者が作成した「便利で無害な拡張機能」が、多くのユーザーを獲得した後に、悪意ある業者に「権利譲渡（売却）」されてしまう場合です。

買収した悪意のある業者が、更新時にマルウェアを仕込むことで、「便利で無害な拡張機能」であったものが、「便利で悪意のある拡張機能」に変貌するわけです。

どちらの場合でも、「昨日まで便利に使っていた拡張機能が、朝起きたら自動更新によってマルウェアに変わっていた」という状況に陥るため、防ぐのが非常に難しい面があります。

どのような被害に遭う可能性があるのか

拡張機能に悪意あるコードが仕込まれると、以下のような被害に遭うリスクがあります。

被害 内容 広告の表示 Webページやポップアップで独自の広告を表示 アフィリエイト詐欺 ユーザーがAmazonやeBayなどをクリックするとアフィリエイトトラッキングコードを注入 閲覧データの窃取 閲覧情報や検索ワードなどを外部のサーバに送信 認証情報の窃取 セッションCookieなどを盗み出し、VPNやクラウドサービスへ不正ログインを試みる 拡張機能を使った攻撃による主な被害



攻撃者は、広告の表示やアフィリエイト詐欺によって直接収益を得るだけでなく、盗んだ認証情報などを使ってさらなるサイバー攻撃の足掛かりとする可能性もあります。

今すぐできる5つの防衛策