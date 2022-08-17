連載目次

対象：Windows 11 2024 Update（バージョン24H2）／2025 Update（バージョン25H2）



Windows 11のSSD性能を引き出す「ネイティブNVMe」を有効にする

Microsoftは、Windows Server 2025に対して、ストレージ性能を大幅に改善するネイティブNVMeのサポートを開始した。Windows 11においても、既に実装はされているものの、有効化されていない。そこで、本Tech TIPSでは、ネイティブNVMeを有効化手順と、ベンチマークによる検証結果を紹介する。



Microsoftは、Windows Server 2025に対して、ストレージ性能を大幅に改善する「ネイティブNVMe（Non-Volatile Memory Express）」のサポートを開始した（Windows Server News and Best Practices「Announcing Native NVMe in Windows Server 2025: Ushering in a New Era of Storage Performance」）。

NVMeは、PCI Express（PCIe）で接続されたSSDなどのフラッシュメモリの性能を最大限に引き出すように設計された通信プロトコル（インタフェース仕様）である。ノートPCの内蔵ストレージで採用されることが多いM2.SSDなどで広く採用されている。

従来のWindowsストレージスタックでは、NVMe SSDが相手であっても、いったん旧来の「SCSIコマンド」に変換して処理していたため、NVMeの高速性を十分に生かせせないという問題があった。ネイティブNVMeではこの変換を排除することで、NVMe本来の性能を最大限に生かせるようになるということだ。

実は、このネイティブNVMeは、Windows 11 2024 Update（バージョン24H2）／2025 Update（バージョン25H2）においても既に実装済みとなっている。ただし、原稿執筆時点では有効になっておらず、レジストリの編集で有効にする必要がある他、幾つか注意すべき点もある。

そこで本Tech TIPSでは、Windows 11でネイティブNVMeを有効化する方法とどの程度性能が向上するのか、また使用する際の注意点などをまとめてみた。当然ながら、NVMe SSDを搭載したPCでないと効果がないので注意してほしい。

また執筆時点でMicrosoftはWindows 11でのネイティブNVMeを正式にサポートしていない。そのため、データ損失などの深刻なトラブルが生じる危険性を否定できない。あくまでも自己責任で試していただきたい。

ネイティブNVMeとは？ 従来の処理との違い

従来のWindows OSではストレージスタック（ストレージとのやりとりを担う階層化されたソフトウェアのモジュールまたは機能）を統一するために、NVMeデバイスであっても他のストレージデバイスと同様、旧来の「SCSI」という仕様を介した処理が使われている。そのため、NVMe SSDから送られるNVMeコマンドは、ストレージスタック内でいったんSCSIコマンドへと変換されているのだ。これにより、NVMeの並列性やマルチキュー性能が生かせず、またコマンドの変換処理のせいでCPU性能が余計に消費されるといったデメリットがあった。

これに対し「ネイティブNVMe」では、Windows OSがNVMe固有のコマンドセットを直接扱うことで、高い並列性を実現し、かつコマンドの変換処理を排除することでCPUの負荷も軽減できるようにした。Microsoftによると、ネイティブNVMeを有効にすることで、4Kランダム読み込みIOPSが最大80％向上し、CPU使用率は約45％低減できるという。

Windows 11でネイティブNVMeを有効化する手順

原稿執筆時点において、Windows 11でもネイティブNVMeは実装済みであるものの、標準では有効になっていない。また、それを有効化する設定項目は「設定」アプリやグループポリシーに存在せず、レジストリの編集が必須となる。

Windows 11で正式にサポートされているものではないため、編集前にレジストリのバックアップを取っておき、不具合があった場合はすぐに戻せるようにしておいてほしい。