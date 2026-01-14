Akamai TechnologiesのAkamai Security Intelligence Groupは2025年12月30日（米国時間）、NoSQLデータベース「MongoDB」の同年12月19日に情報公開された脆弱（ぜいじゃく）性（CVE-2025-14847：通称「MongoBleed」）について、公式ブログで解説した。

MongoBleedのCVSS（共通脆弱性評価システム）v4スコアは8.7だ。米国国土安全保障省サイバーセキュリティインフラストラクチャセキュリティ庁（CISA）は同年12月29日、この脆弱性が活発に悪用されていることを確認し、この脆弱性を同庁の「Known Exploited Vulnerabilities」（KEV：悪用された既知の脆弱性）カタログに追加した。

MongoBleedは、「zlib」ライブラリを用いて圧縮されたメッセージをMongoDBが処理する方法に起因している。認証されていないリモートのクライアントが特殊な細工を施した圧縮リクエストをMongoDBデータベースに送信することで、初期化されていないヒープメモリに残っている内容を読み取ることが可能になる。この内容の中にMongoDB内の機密情報（APIキー、認証情報など）が含まれていた場合、それらは漏えいすることになる。

この漏えいは、MongoDBのエラー処理ロジックによって拡大してしまう。リモートクライアントからの圧縮リクエストは、BSON（バイナリJSON）形式のオブジェクトとして送信される。このオブジェクトにNULL終端文字が含まれていない場合、MongoDBサーバは、終端に遭遇するまでメモリを解析し続ける。最終的に解析が失敗すると、サーバは元のメッセージとヒープ内容の漏えいを含むエラーレスポンスを返す。

Akamai Security Intelligence Groupによると、ブログ記事の執筆時点で、インターネットに公開されたMongoDBインスタンスが、「Shodan」（インターネットからアクセス可能な機器を検索できるWebサービス）では21万3000件以上、「Censys」（Shodanと同様のサービス）では8万7000件以上、確認されているという。これはCVE-2025-14847の脆弱性の広範な露出を示している。

エクスプロイトの公開

CVE-2025-14847に関する情報公開から数日以内に、動作するエクスプロイト（攻撃コード）が「GitHub」で公開された。このエクスプロイトは、不正な圧縮リクエストを繰り返し送信するものだ。これにより、攻撃者はヒープメモリの大部分を段階的に漏えいさせることができる。

CVE-2025-14847の影響を受けるMongDBのバージョン

影響を受けるMongDBのバージョンは次の通り。

MongoDB 8.2.0〜8.2.2

MongoDB 8.0.0〜8.0.16

MongoDB 7.0.0〜7.0.26

MongoDB 6.0.0〜6.0.26

MongoDB 5.0.0〜5.0.31

MongoDB 4.4.0〜4.4.29

MongoDB Server v4.2の全バージョン

MongoDB Server v4.0の全バージョン

MongoDB Server v3.6の全バージョン

すぐに可能な対策は？

パッチ適用済みバージョンへのアップグレード

MongoDBのバージョン 8.2.3、8.0.17、7.0.28、6.0.27、5.0.32、4.4.30で、CVE-2025-14847に対するパッチが導入された。これらのバージョンのいずれかにアップグレードすることで、脆弱性は完全に解消される。MongoDBは、直ちにアップグレードすることを強く勧めている。

ネットワークセグメンテーションによる露出の低減

これらのバージョンにアップグレードするまでの間、セグメンテーションを使用して以下の対策を講じることで、脆弱性の露出を大幅に低減できる。

TCP/27017ポートにおけるMongoDBインスタンスへのインターネットからのインバウンドアクセスをブロックする

明示的に信頼されたソースからの接続のみを許可する

圧縮リクエストの無効化（一時的な緩和策）

アップグレードやインスタンスのセグメンテーションが不可能な場合は、脆弱性の悪用を防ぐためにzlib圧縮リクエストを無効にして対応する。CVE-2025-14847に関するMongoDB Issue Trackerで手順が紹介されている。