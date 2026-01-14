Windows 11最新更新「KB5074109」公開。114件の脆弱性を修正

Microsoftは2026年1月13日（米国時間）、Windows 11（24H2／25H2）向けの月例更新プログラム「KB5074109」をリリースした。緊急8件を含む計114件の脆弱性が修正された他、NPU搭載PCの電力管理不具合やWSLのネットワーク信頼性向上が図られている。更新プログラムの概要を解説する。



Microsoftは2026年1月13日（米国時間）、Windows 11向けの更新プログラム「KB5074109」をリリースした（Microsoftのサポート「2026年1月13日-KB5074109(OSビルド26200.7623および26100.7623)」）。これは、Windows 11 2024 Update（バージョン24H2）および2025 Update（バージョン25H2）を対象とした月例のセキュリティ更新プログラムとなる。

この更新プログラムの概要を解説しよう。

114件の脆弱性を修正、早急な適用を推奨

更新プログラム「KB5074109」で解消される脆弱（ぜいじゃく）性は合計114件ある。内訳は、深刻度が最も高い「緊急」が8件、次いで「重要」が106件となっている。

CVE番号 CVEタイトル 影響 深刻度 CVE-2026-20957 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability リモートコード実行 緊急 CVE-2026-20952 Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability リモートコード実行 緊急 CVE-2026-20854 Windows Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) Remote Code Execution Vulnerability リモートコード実行 緊急 CVE-2026-20955 Microsoft Excel Remote Code Execution Vulnerability リモートコード実行 緊急 CVE-2026-20953 Microsoft Office Remote Code Execution Vulnerability リモートコード実行 緊急 CVE-2026-20944 Microsoft Word Remote Code Execution Vulnerability リモートコード実行 緊急 CVE-2026-20876 Windows Virtualization-Based Security (VBS) Enclave Elevation of Privilege Vulnerability 特権の昇格 緊急 CVE-2026-20822 Windows Graphics Component Elevation of Privilege Vulnerability 特権の昇格 緊急 更新プログラム「KB5074109」で解消される「緊急」の脆弱性



リモートコードが実行される脆弱性が22件あり、そのうち6件の深刻度が「緊急」となっている。また、2件の脆弱性が既に情報が公開されていたものだ。悪用された場合の影響が大きいため、速やかな更新プログラムの適用が望ましい。

なお脆弱性の詳細は、Microsoftの「Security Update Guide」を確認してほしい。

主な改善点と不具合の修正

更新プログラム「KB5074109」は、セキュリティ対策以外に、品質や信頼性の向上を含む。さらに特定のネットワーク電力管理の問題なども修正する。 更新プログラム「KB5074109」を適用することで、バージョン24H2のビルド番号は「26100.7623」に、バージョン25H2は「26200.7623」になる。 主な改善点は下表の通り。 修正項目 内容 電力管理の修正（NPU搭載PC） NPU（ニューラル処理ユニット）を搭載したデバイスがアイドル状態のときに電源が切れないことがある問題を修正 Azure Virtual Desktopの修正 AVD（Azure Virtual Desktop）環境でRemoteAppの接続に失敗する問題を修正 WSLの信頼性向上 Windows Subsystem for Linux（WSL）におけるミラーリングされたネットワークの信頼性を向上 ドライバの整理 agrsm64.sys（x64）、agrsm.sys（x86）、SMSSerl64.sys（x64）、smserial.sys（x86）といったモデムドライバを削除。これらの特定のドライバに依存するモデムハードウェアは、Windows 11で動作しなくなる 更新プログラム「KB5074109」による主な改善点

なお、現時点において、この更新プログラムに関する重大な既知の問題は報告されていない。