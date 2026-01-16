数理最適化、量子コンピュータ向けのソフトウェアを開発するJijは2025年12月25日、数理最適化の活用を支援するAI（人工知能）アシスタントサービス「JijZept AI（ジェイアイジェイゼプトエーアイ）」のβ（ベータ）版を、招待制で提供開始したと発表した。

同サービスは、ビジネスの現場で求められる複雑な計画や配分に関する意思決定を、生成AIを活用した対話型インタフェースを通じて支援するブラウザベースのツール。これまで一部のパートナー企業を対象にクローズドβ版として提供していたが、今回その対象を拡大し、招待制での公開に踏み切った。

サプライチェーン管理やエネルギー配分、製造現場における生産計画や人員配置といった領域では、限られたリソースで最大の効果を得るための「数理最適化」への需要が高まっている。しかし、実際に業務で活用するには、数理モデルの設計や適切な計算手法の選定といった技術的なハードルが高く、専門知識を持つ人材の不足がプロジェクト進行のボトルネックとなるケースが少なくない。

JijZept AIはこうした課題に対し、数理最適化プロジェクトの立ち上げからモデル実装、運用・改善に至る一連のプロセスをAIが包括的にサポートすることで、エンジニアやデータサイエンティスト、DX（デジタルトランスフォーメーション）推進担当者の試行錯誤をサポートすることを目指している。

独自ナレッジを活用したコード生成と定式化支援

JijZept AIの特徴の一つは、数理最適化に特化したJijの知見やエンジニアリング資産を活用している点にある。バックエンドでは、同社のモデリング言語である「JijModeling」の利用事例や開発資料などを基に構築した独自のナレッジベースを活用する。ナレッジは埋め込み技術により意味ベースで整理されており、ユーザーの質問意図に応じて関連情報を自動的に抽出し、回答の参照元として利用する。

これにより、汎用（はんよう）的なLLM（大規模言語モデル）だけでは対応が難しい専門的な領域において、実務に即した回答を提供するという。

β版で提供される機能およびサポートサービス

今回公開されたβ版では、以下の機能を中心にプレビューが行われる。

課題やデータの送信機能

数理モデルの定式化や最適化実行機能

結果の可視化・分析機能

併せて、数理最適化の基礎から実務活用までを扱うAIチャットによる技術サポートや、シフト計画、生産計画、在庫、配送計画といった代表的な業務課題の定式化支援、複雑な制約条件のモデリング支援なども提供される。

さらに実験的機能として、AIが生成したPythonコードを安全なサンドボックス環境で実行し、計画結果のグラフやガントチャートを自動生成する機能の試験提供を予定している。これらの機能や仕様は、β版の段階では予告なく変更される可能性がある。

なおJijZept AI β版は品質向上と安定運用の観点から招待制となっており、共同研究パートナーや既存ユーザー、イベント参加者などを対象に順次招待コードが案内される他、公式サイトの事前登録フォームからの申し込みも受け付けている。