「APIファースト」の考え方が広がり、企業内外でAPI（アプリケーションプログラミングインタフェース）の活用が加速しています。一方、APIの数や用途が増加する中で、制御や可視性の確保が困難になる事例も増えています。

アプリケーションやサービスを開発する際に、まず機能やデータへのアクセス方法をAPIとして設計・定義するアプローチがAPIファーストです。企業がそうしたAPIを中心とした設計思想に本格的に移行するためには、現状のAPI管理の実態と、その限界を正しく理解することが不可欠です。本稿では、APIエコシステムの拡大と複雑化がもたらす具体的な課題を掘り下げ、なぜAPIガバナンスの強化が必要とされるのかを明らかにします。

1．広がるAPIエコシステム――企業内外で進むAPI化

かつてAPIは、主に社内システム間の連携や一部のパートナー向け連携手段として活用されていました。しかし、現在のAPIは、社内システム間の連携を超えて、BtoB（Business to Business）、BtoC（Business to Consumer）のビジネス接点そのものとして進化しつつあります。

例えば、金融機関が提供するAPIを利用して外部のFinTech企業が口座連携や決済機能を組み込むケース、製造業が工場内データをAPIで標準化し、MES（Manufacturing Execution System：製造実行システム）やPLM（Product Lifecycle Management：製品ライフサイクル管理）とのリアルタイム連携を実現する例、また小売業がECプラットフォームと在庫・決済情報をAPIでつなぐことで、顧客体験を向上させる取り組みなど、APIのユースケースは業界や部門を問わず広がっています。

APIは、顧客やパートナーとのインタフェースとしても重要な役割を果たしています。開発者ポータルを通じて外部にAPIを公開し、外部開発者によるアプリケーション開発やサービス連携を促すことで、新たなエコシステム形成を目指す企業も増えています。これにより、APIは単なる「技術的な通信手段」ではなく、「事業連携の基盤」としての役割を担うようになりました。

2．制御困難なAPIの増殖――管理が追い付かない現場の実態

こうしたAPIの爆発的な広がりの一方で、管理されないAPIの乱立が多くの組織で問題視されています。特に以下のようなリスクが顕在化しています。