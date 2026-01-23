連載目次

対象：Windows 11



最強の最適化ツール「Sparkle」活用術

Windows 11に標準搭載された「使わないアプリ」や「不要なバックグラウンド機能」に、PCの動作を邪魔されてはいないだろうか。GitHubで公開されているオープンソースツール「Sparkle」を使えば、ボタン1つで不要なアプリの削除や、システムの最適化が可能だ。PC本来の性能を引き出す、最強ツールの使い方を解説する。



目次 Sparkleとは

Sparkleをインストールする

Sparkleの活用テクニック

Windows 11の動作が重い、あるいは「買ったばかりなのに不要なアプリが多過ぎる」と感じたことはないだろうか。Windows 11にはデフォルトで「LinkedIn」アプリや「ニュース」アプリ、ゲームなど、仕事ではなかなか利用する機会のなさそうなアプリがインストールされている。かといって、これらのアプリを1つずつ削除するのは意外と骨の折れる作業だ。

そんな不満を解決してくれる便利なツール「Sparkle（スパークル）」がGitHubで公開されている。このツールは、単なるクリーナーアプリではない。Windows 11を軽量化し、自分好みに「再構築」するための最強のオープンソースユーティリティーなのだ。

本Tech TIPSでは、この「Sparkle」の使い方を詳しく解説する。

Sparkleとは

「Sparkle」は、Windows 11を最適化するために開発されたオープンソースのツールだ。

最大の特徴は、「Debloat（デブロート）」と呼ばれる不要なプログラムやバックグラウンドサービスを取り除く機能にある。これまでコマンドプロンプトやPowerShellで面倒なコマンドを実行しなければできなかった高度な設定が、ボタン1つで実行できるようになったのだ。

さらにトラッキング機能の無効化やシステム設定の最適化、一時ファイルの削除機能などが実装されている。

Sparkleは、前述の通りGitHubの以下のWebページで公開されており、アプリケーション本体（実行ファイル）だけでなく、ソースコードを入手することも可能だ。

ただし、原稿執筆時点ではベータ版であり、バグが発生する可能性があるので、チューニングを実行する前にバックアップを取っておくように指示する注意書きがある。

正式版になった場合でも、この手のツールでは予期しない不具合が発生する可能性があるので、事前にバックアップを取っておくか、「システムの復元」で復元ポイントを作成してから実行した方がよい。復元ポイントの作成方法は、Tech TIPS「【Windows 11】あのころに帰りたい、を可能にする『システムの復元』機能の使い方」を参照してほしい（Sparkle内で復元ポイントを作成することも可能。詳細は後述）。

Sparkleをインストールする

Sparkleをインストールしてみよう。前述したGitHubのWebページを開き、画面中央付近にある［Download Install/Portable］リンクをクリックする。最新バージョンのダウンロードページが開くので、「Assets」欄にある「sparkle-＜バージョン番号＞-setup.exe」をクリックしてダウンロードし、実行すればよい。原稿執筆時点の最新バージョンは「2.11.0」である。