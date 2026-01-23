この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

セキュリティベンダーCheck Point Software Technologiesの脅威インテリジェンス部門Check Point Research（以下、CPR）は、2025年12月、ランサムウェア（身代金要求型マルウェア）グループなどサイバー犯罪者が銀行、通信、物流、IT企業の従業員を勧誘し、内部協力者として利用している実態の調査結果を発表した。

サイバー犯罪における内部関係者の勧誘が増加

CPRによると、サイバー犯罪者はもはや、総当たり攻撃（ブルートフォース）やソーシャルエンジニアリング、脆弱（ぜいじゃく）性の悪用といった手法だけに頼ってはいない。企業ネットワーク、ユーザーデバイス、クラウドへのアクセス権を得るために、組織内の人間をリクルートする動きを強めているという。ダークWebのフォーラムでは、従業員が勧誘されるだけでなく、自らアクセス権や機密情報の売却を申し出るケースも確認されている。

ダークWeb上の勧誘投稿の多くは事実に基づいた短文だが、中には「感情を揺さぶる」文言を用いるものも存在する。例えば2025年7月には、サイバー犯罪者との協力によって「終わりなき労働サイクルから逃れよう」と呼び掛ける広告が掲載された。長期間勤務してネットワークアクセス権を確立しているベテランスタッフを標的にし、「内部協力が経済的自立への近道だ」と主張する投稿も見られたという。

暗号資産取引所、コンサルティング大手への勧誘が増加、SpotifyやNetflixなども