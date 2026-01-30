連載目次

「Googleスプレッドシート」は、Webブラウザで実行できて、Webブラウザ上で簡単にシートを共有できるため、共同作業などに利用しているチームも多いのではないだろうか。しかし、共有時に最も避けるべきなのは、セル内に直接、補足説明や自分用のメモを書き込むことだ。このルールを無視すると、集計ミスやレイアウトの乱れが発生し、最終的には「何が正しいデータなのか」が判別不能になる。

この問題を解決し、データの整合性を保ったまま円滑なコミュニケーションを可能にするのが「メモ」と「コメント」である。本Tech TIPSでは、Googleスプレッドシートの「メモ」と「コメント」の使い方を紹介しよう。

Googleスプレッドシートには、セルにデータそのもの（セルの値）とは別の「透明なレイヤー」に情報を残せる「メモ」と「コメント」の2つの機能がある。どちらも数式や数値に影響を与えないため、集計ミスを誘発することはない。また、必要なときにだけ表示されるため、表を見る際の邪魔にならないというメリットもある。

「メモ」と「コメント」は似た機能だが、使う用途は少し異なっている。

「メモ」は、自分や閲覧者に対して一方的な注釈として利用するものだ。入力のルールや注意点、セル内の数式の説明などに用いる。

「コメント」は、相手とのやりとりをするもので、質問や修正依頼などに利用する。「コメント」には、相手も書き込むことでスレッドとして履歴を残すことも可能だ。

データの背景を説明する「メモ」の活用手順

では、以下の「進捗確認表」を例に「メモ」の使い方を解説しよう。

ステータス タスク名 期限 担当者 進捗状況 進行中 WebサイトTOP案作成 2026/02/28 田中 太郎 50% 未着手 バナー広告デザイン 2026/03/15 佐藤 花子 0% 確認中 プレスリリース初稿 2026/02/26 鈴木 一郎 70% サンプルの「進捗確認表」



例えば、「E1」セルの「進捗状況」に「メモ」を付けて、どのようなルールで進捗状況のパーセンテージを入力するのかの説明を入力するとしよう。「E1」セルを選択し、［Shift］＋［F2］キーを押すか、右クリックメニューの［メモを挿入］を選択する。「ここに入力」と書かれた付箋が表示されるので、ここに「終了時点を100％として、日数換算での進捗状況を示す」といった具合に入力しておく。

「メモ」があるセルの右上には三角の青いマークが付き、マウスポインターを重ねると「メモ」が表示される。

「メモ」は、編集権限のある人は修正が可能だが、履歴は残らないので注意が必要だ。閲覧権限の人は、確認するだけとなる（修正はできない）。この例のような「進捗確認表」は、チーム全体が編集権限とすることが多いと思うので、誤って「メモ」を削除したり、書き換えたりしないように運用する必要がある。

もちろん「メモ」は自分宛てとしても活用できる。複雑な数式に対して、何をしているものなのかを「メモ」しておけば、後から開いた場合に悩まずに済む。

不要になったメモは、セルの右クリックメニューの［メモを削除する］を選択すると削除できる。

チームの合意形成を加速させる「コメント」

「コメント」は、前述の通り、特定のセルに対してスレッド形式で会話ができる機能だ。相手を「@名前（メールアドレス）」でメンションして通知を送ることもできる。

「コメント」を付ける場合は、セルを選択して、［Ctrl］＋［Alt］＋［M］キーを押すか、右クリックメニューの［コメント］を選択する。「コメントを追加または@を仕様してユーザーを追加」という入力ボックスが表示される。

例えば、「A3」セルの「未着手」に対して、佐藤花子（hanako-s@example.com）さんにメンションする形で「@hanako-s@example.com 着手開始日をお知らせください」という「コメント」を付けると、佐藤花子さんに通知（メール）が送信され、この「コメント」への回答が促される（Googleドキュメントエディタヘルプ「コメント、アクション アイテム、絵文字のリアクションを使用する」参照のこと）。

「コメント」があるセルの右上には三角の黄色いマークが付き、マウスポインターを重ねるか、セルを選択すると「コメント」が表示される。

佐藤花子さんは「コメント」を開いて、例えば「2月10日にデザイナーと打ち合わせ予定」と入力すればよい。

2月10日を過ぎても「未着手」のステータスだった場合は、再度、佐藤花子さんにメンションして状況を確認すればよい。「進行中」になって、この「コメント」が不要になった場合は、入力者名の右側にある「解決済みマーク（チェックマーク）」をクリックすれば、「コメント」は画面上から非表示となる。

全ての「コメント」の履歴を確認したい場合は、画面右上の「コメント履歴を開く（吹き出しアイコン）」をクリックすればよい。シート内の全スレッドが一覧表示される。未解決のタスクがないかどうか一目で確認可能だ。

「コメント」の履歴は、スプレッドシートのオーナーであっても完全に削除できない仕様になっている。これは意図しない削除や改ざんからデータを守るためだ。この点も「メモ」とは機能が異なる点である。

このように「コメント」を活用することで、データそのもの（セルの値）に手を加えることなく、表をベースに議論ができる。

ダウンロード時のファイル形式による「メモ」「コメント」の「消失」に注意

Googleスプレッドシートに入力した「メモ」や「コメント」は、［ファイル］−［ダウンロード］−［Microsoft Excel（.xlsx）］や［OpenDocument（.ods）］を選択してダウンロードした場合、Microsoft Excelでも表示可能だ。［PDF（.pdf）］の場合は、「メモ」や「コメント」が注釈として表の外に表示される。

一方、［ウェブページ（.html）］や［カンマ区切り形式（.csv）］［タブ区切り形式（.tsv）］の場合は、「メモ」や「コメント」が出力されず、失われてしまう。

「メモ」や「コメント」を含めてダウンロードしたい場合は、出力形式に注意する必要がある。

このように「メモ」や「コメント」を使うことでスプレッドシートの確認作業がスマートになる。用途に合わせて「メモ」と「コメント」を使いこなすことで、表は本来のデータとしての役割を果たしつつ、その裏側で活発な議論を行うことができる。「セルの中に直接（※確認中）などと打ち込む」のはもうやめよう。