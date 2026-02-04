この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

対象：Windows 11



Windows 11で複数のオーディオデバイス（内蔵スピーカーやヘッドセットなど）を使い分けていると、特定のアプリの音を特定のデバイスから出したいということがあるのではないだろうか。また、Web会議（オンライン会議）で音が聞こえない、声が相手に届かない、というトラブルの多くは、入出力デバイスが正しく選択されていないことで発生する。

通常、タスクバーのクイック設定から出力先を切り替えると、システム全体の音がそのデバイスに切り替わってしまう。そのため、「音楽を聴きながら、特定の通知音は別のデバイスから出力する」といった柔軟な運用ができない。この問題を解決するのが、アプリごとに出力先を指定する設定である。

本Tech TIPSではアプリごとに「出力デバイス」「入力デバイス」を固定する方法を紹介しよう。

「音量ミキサー」で入出力デバイスを固定する

Windows 11では、アプリごとに音量だけでなく、「出力デバイス（スピーカー）」と「入力デバイス（マイク）」を個別に固定できる。ただ、［設定］アプリの奥深い部分に設定項目があるため、意外と知らない人が多いかもしれない。

「設定」アプリを起動し、［システム］−［サウンド］を選択して、「サウンド」画面を開く。画面をスクロールして「詳細設定」欄にある［音量ミキサー］をクリックして、「音量ミキサー」画面に切り替える。 「音量ミキサー」画面の「アプリ」欄が入出力デバイスを固定する項目だ。入出力先を固定したいアプリ名をクリックして展開し、「出力デバイス」「入力デバイス」のそれぞれのプルダウンリストで出力先、入力先を選択すればよい。 「アプリ」欄に目的のアプリ名が表示されていない場合は、一度、設定したいアプリを起動すればよい。すると、ここにそのアプリ名が表示されるはずだ。それでも、Webブラウザなどは「アプリ」欄にアプリ名が表示されないことがある。そのような場合は、音を出力するWebページ（YouTubeなど）を開くとよい。 同様にBluetooth接続のヘッドセットなども、接続した状態でないと「出力デバイス」「入力デバイス」に表示されないので、事前に接続を確認しておく。 なお、閉じてしまうとアプリ名がここから消えてしまうので注意してほしい。オーディオの入出力に対応していないアプリの場合は、当然ながら「アプリ」欄にアプリ名は表示されない。 「音量ミキサー」で入出力デバイスを固定する（1）

「音量ミキサー」でアプリごとに入出力先を選択しておくと、次回、アプリを起動した場合でもその設定が反映される。 「音量ミキサー」で入出力先を固定するメリット アプリごとの入出力先をデフォルトの「既定」のままにしておくと、システム全体の入出力先を変更したことを忘れて、アプリから音が出力されないと焦ることがなくなる。 また、Webブラウザの音声出力は、ディスプレイのスピーカーや内蔵スピーカーではなく、ヘッドセットなどにしておくとよい。会議中にうっかり開いたWebページ内で動画が再生され、内蔵スピーカーから周囲に漏れるといった事故を未然に防ぐことにもなるからだ。 Microsoft TeamsやZoom Workplaceの入出力先を「ヘッドセット」に固定しておけば、システム全体の既定がスピーカーになっていても、会議が始まった瞬間に自動的に適切なデバイスで通話が開始できる。音が聞こえない、マイクが使えない、といったトラブルを避けることが可能だ。 またWeb会議システムのアップデートや再インストールなどによって設定がデフォルトの「システムと同じ」に戻ってしまっても、「音量ミキサー」で固定されている場合は影響を受けないというメリットがある。 【注意】「音量ミキサー」の設定はアプリ再起動後に反映される この「音量ミキサー」を使ってアプリごとに入出力先を固定する方法には、幾つか注意がある。 設定後、アプリを再起動しないと設定が反映されない アプリを起動して、「音量ミキサー」で入出力先を変更したら、いったんアプリを再起動する必要がある。動的に入出力先は変更されないため、アプリを再起動しないと設定が反映されないので注意してほしい。 アプリの設定が優先される場合がある Zoom WorkplaceなどのようなWeb会議アプリの場合、アプリ内に入出力先を選択する設定がある。「音量ミキサー」のアプリごとの入出力設定よりも、Web会議アプリ内の設定が優先されるので注意してほしい。 Web会議アプリの「設定」ダイアログで「システムと同じ」を選択しておけば、「音量ミキサー」のアプリごとの入出力設定が反映されるようになる。 入出力デバイスはアプリの設定が優先される（1）

