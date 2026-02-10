この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

世界最大のベンチャーキャピタルであるAndreessen Horowitzのゼネラルパートナー、マーティン・カサド氏が、AI（人工知能）の衝撃とソフトウェア産業の未来について語った。

「Software eats the world（ソフトウェアが世界を食らう）」を旗印に、ソフトウェアスタートアップ企業へのアーリーステージ投資を続けてきた同社にとって、AIと、これによって進行中のソフトウェア業界の変革は最重要トピックだ。

カサド氏は、生成AIがコンピュータ、インターネットに次ぐ歴史上の大変革であり、ソフトウェア業界の在り方を根本的に変えると考えている。

以下では、同氏が2026年2月6日、国際社会経済研究所（IISE）のイベントで行った講演の内容を編集してお届けする。

生成AIは歴史的な経済的シフトをもたらす

AIは、これまでスタートアップ企業にとってビジネスを構築しにくい技術テーマでした。まず、強力なビジネスケースがなかった。AIを使って人間よりはるかに優れた結果が出せるということもありませんでした。さらに、事業を軌道に乗せる前に多額の投資を必要としました。

この状況を一変させたのが生成AIの登場でした。

生成AIは、マイクロコンピュータチップやインターネットと同じような経済革命をもたらします。過去にマイクロチップが計算コストを、インターネットが情報流通コストをほぼゼロにしたように、AIはあらゆる制作や言語推論のコストをゼロに近づけています。

