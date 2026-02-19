この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

連載目次

2025年に急速な広がりを見せ、AIに「こんな感じで」というノリ（vibe）でプロンプト（指示文）を投げるだけで、誰もが動くものを作れるという感覚を社会に浸透させたのが、「バイブコーディング（Vibe Coding）」である。この言葉は、多くの人にプログラミングの在り方が大きく変わりつつあることを強く意識させた。

しかし2026年に入り、その流れは終わるどころか、さらに“先”へと進みつつある。プロフェッショナルなAI活用開発の在り方として、「エージェンティックエンジニアリング」という概念が急速に言語化され始めているのだ。しかも、その呼び名を提示したのは、ちょうど1年前に“バイブコーディング”という言葉を生み出したアンドレイ・カルパシー（Andrej Karpathy）氏自身である。

Vibe CodingとAgentic Engineeringの違い：2025年から2026年への変化



エージェンティックエンジニアリング（Agentic Engineering）とは、AIにコード生成を任せきるのではなく、人間が設計や評価といった上位工程を担い、その下で複数のAIエージェントを統制する開発スタイルである。

この考え方に呼応するように整理を行った一人が、Google Cloud AIのディレクターであるアディ・オスマニ（Addy Osmani）氏だ。同氏は、バイブコーディングの手軽さを評価しつつも、それだけでは保守性や品質を担保できないと指摘し、設計・レビュー・反復といった“プロの工程”をAI時代に再構成する必要性を説いている。

――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、今回の動きが示す技術の“今”をもう少し掘り下げていく。オスマニ氏の整理を軸に、エージェンティックエンジニアリングの全体像と、その開発の進め方を見ていこう。