Active Directoryで再度見つかった新たな脆弱性と認証の問題とは

以前、Microsoftの「Active Directory」に関する脆弱（ぜいじゃく）性と認証の問題に関して、「複数フェーズで成り立つ「Active Directoryの脆弱性対策」とは――その意図は？ 詳細は？」「新たに見つかったActive Directoryの脆弱性対策と認証問題、その対処方法は？」を紹介しました。

今回、再び新たな複数フェーズを持つ脆弱性対策が発見されました。具体的な内容は、以下の「Microsoftサポート」に記載されています。

この脆弱性に対してセキュリティ強化を一気に進めると「認証拒否」が発生し、情報システムの利用不可といった障害につながる場合があります。

上記Microsoftサポートから脆弱性対策の内容を引用します。

2026年1月13日以降にリリースされたWindows更新プログラムには、Kerberos認証プロトコルによる脆弱性の保護が含まれています。Windows更新プログラムは、攻撃者がRC4などの脆弱またはレガシ暗号化の種類のサービスチケットを取得し、オフライン攻撃を実行してサービスアカウントのパスワードを回復できる可能性がある情報漏えいの脆弱性に対処します。

内容を要約すると「Kerberos認証で用いられる暗号化に対する脆弱性対策」ということです。こちらは、「Active Directoryドメインコントローラー」（以下、AD DC）のみが対象となります。以下が関連情報です。

特に、（1）の「CVE‑2026‑20833への対応とその影響について［KB5073381］」には、実施すべき対策、影響などがMicrosoftのWindowsサポートチームによって分かりやすく説明されています。

本稿では上記情報を踏まえ、「CVE-2026-20833 に関連するサービスアカウントチケット発行の変更に対するRC4のKerberos KDC使用量を管理する方法」の内容から、各フェーズの要約を解説していきます。

●2026年1月13日：初期展開フェーズ：監査モード