対象：Excel 2021／2024／365



動的配列関数と魔法の記号「#」スピル演算子を使いこなせ

Excel作業で「データ量の増減に合わせて数式をコピペし直す」無駄な作業をしていないだろうか？ Excel 2021以降で導入された「スピル演算子（#）」を使えば、1つの数式で全データが自動集計できる。テーブル機能（構造化参照）と組み合わせた、メンテ不要で自動更新される最強の集計システム構築術を解説しよう。



これまでの「Microsoft Excel」では、1つのセルに1つの計算結果を表示するのが基本であった。そのため、複数の結果を得るには数式を必要な分だけコピー＆ペーストしなければならず、データ量の増減に合わせて範囲を手動で修正する作業が不可避となっていた。

しかし、Excel 2021以降ならびにExcel 365で「動的配列」と呼ばれる機能がサポートされた。「UNIQUE関数」や「SORT」関数などの動的配列関数と、「スピル演算子（#）」という特殊な記号を組み合わせることで、1つの数式で複数の値を返し、隣接するセルへ自動的に結果を「溢（あふ）れ出させる（スピルさせる）」ことが可能になった。これは単なる効率化にとどまらず、Excelを「静的な計算表」から「自動更新されるシステム」へと変貌させる進化といえる。

本Tech TIPSでは、動的配列関数とスピル演算子（#記号）の使い方を紹介しよう。

スピル演算子（#）とは？

スピル演算子（#）は、「スピルによって動的に変化している範囲全体」を指し示すための記号である。

通常、範囲を指定する際は「A1:A10」のように「どこからどこまで」と固定の番地（絶対参照など）を指定する。対してスピル演算子は、「スピルが始まった先頭のセル番地」に「#」を付けるだけでよい。その結果が5行でも100行でも、Excelが自動で末尾までを範囲として認識する。

このスピル演算子を使えば、データ量の増減に合わせて自動的に範囲を伸縮するため、数式をコピーし直す作業が不要になる。

スピル演算子の具体的な活用例

「販売記録」の表を例にして、具体的にスピル演算子の使い方とメリットを見ていこう。以下のように時系列で販売された商品名と売上が並んだ表があったとする。期間内に販売された商品ごとの売上を集計することを考える。

まず、動的配列関数のUNIQUE関数を使って重複のないリストを「E2」セルに作成する（UNIQUE関数については、Tech TIPS「【Excel新関数】UNIQUE関数で重複データを除いた自動更新リストを一発作成するテクニック」参照のこと）。