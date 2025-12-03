連載目次

対象：Excel 2021／2024／365



UNIQUE関数で重複データを瞬殺！

複数のソースからデータを取り込んだり、多くの人が作業に加わったりすると、Excel表内でデータが重複してしまうことは避けられない。しかし、売上表から取引先や商品の一覧だけを抽出したい場合、重複を排除した「リスト」が必要となる。このような場合に真価を発揮するのが、Excel 365およびExcel 2021以降で利用可能な「UNIQUE」関数である。



本Tech TIPSでは、このUNIQUE関数の使い方を紹介しよう。

UNIQUE関数の基本構文

従来のExcelでは、重複排除を行うには「データ」タブの「重複の削除」機能を使うか、あるいは複雑な配列数式を組む必要があった。しかし、UNIQUE関数を使えば、1つの数式を入力するだけでこの処理が完了し、さらに元のデータが変更されると結果も自動で更新されるという利便性がある。

UNIQUE関数の構文は以下の通りだ。

=UNIQUE(配列,［列／行の比較］,［出現回数］) UNIQUE関数の基本構文

配列は、元のデータのセル範囲（配列）を指定。



引数名 説明 指定方法 配列（必須） 一意の値を取り出したい元のデータ範囲を指定 「A1:A10」などのようにセル範囲を指定 列／行の比較（省略可能） 重複をチェックする方向を指定 FALSE／0：行ごとに比較し、一意の行を返す（標準）

TRUE／1：列ごとに比較し、一意の列を返す 出現回数（省略可能） どの値を取り出すかを指定 FALSE／0：全ての一意の値を返す（標準）

TRUE／1：一度だけ出現する値（真にユニークな値）のみを返す UNIQUE関数の引数



UNIQUE関数の基本的な使い方

最も一般的で簡単な使い方は、1つの列にあるデータの重複を排除してリスト化するケースだろう。この場合、省略可能な引数は特に指定する必要はない。

商品ごとの売上データをまとめたいような場合、表から商品名をダブりなく抽出する必要がある。

商品名の列（A2:A30）から、重複しない商品名のリストを作成する場合、結果を表示したい「D2」セルなどに以下の数式を入力すればよい。

=UNIQUE(A2:A30) UNIQUE関数を使って重複しないデータを抽出する数式



これで数式を入力したセルから下に、重複を排除したリストが自動的に表示される。

合計を計算するならSUMIF関数と組み合わせる

UNIQUE関数で導き出した商品名ごとに売上の合計を計算したい場合は、SUMIF関数を使って、「E2」セルなどに以下のように数式を入力すればよい。

SUMIF関数の書式は以下のようになっている。「範囲」には「検索条件」で検索するセルの範囲を指定し、「検索条件」にはセルを検索するための数値や文字列を指定、「合計範囲」には合計したい値が入力されているセル範囲をそれぞれ指定する。