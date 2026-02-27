JetBrains、IDEにコーディングエージェント「OpenAI Codex」統合　開発タスクを委任可能に期間限定の無料アクセスも

JetBrainsは同社のIDE向けAIアシスタントに、OpenAIのAIエージェント「OpenAI Codex」をネイティブ統合したと発表した。IDE内から直接Codexを呼び出し、コード実装やデバッグなどの開発タスクを効率化できるという。

» 2026年02月27日 13時00分 公開
[＠IT]

この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

　JetBrainsは2026年1月23日（チェコ時間）、同社の統合開発環境（IDE）に搭載されているAI（人工知能）チャット機能において、OpenAIのAIコーディングエージェント「OpenAI Codex」（以下、Codex）を組み込んだと発表した。IDEの標準機能としてCodexを直接利用できるようになった。

　Codexは、指示に基づいてコードの生成や修正をするだけでなく、推論・実行・反復を伴う開発タスクを自律的に進められるAIエージェントだ。今回の統合により、開発者はIDEの画面内から直接Codexに指示を出し、実際のプロジェクトに対するコード作成や修正、検証といった作業を進められるようになる。

IDE内で完結するCodexの利用フロー

　Codexは、AIコーディングツール「JetBrains AI」のサブスクリプション、「ChatGPT」のアカウント、またはOpenAIのAPI（アプリケーションプログラミングインタフェース）キーのいずれかを使用して、同一のAIチャットインタフェース内から利用できる。

　Codexは、バージョン2025.3以降の「JetBrains IDE」におけるAIチャットで直接利用可能となっている。利用に当たっては「AI Assistant」プラグインを最新バージョンに更新する必要がある。更新後、エージェント選択メニューからCodexを選択することで、すぐに使用を開始できる。

AIチャットのエージェント選択メニューに統合されたCodex（提供：JetBrains）

　AIチャットを初めて利用する場合は、IDEの右上隅にあるJetBrains AIウィジェットを開き、「Let's Go」をクリックして、指示に従ってAI Assistantプラグインをインストールする。

セットアップを開始するためのJetBrains AIウィジェット（提供：JetBrains）

3種類の認証オプション

　JetBrains IDE内でCodexを認証する方法は複数あり、ユーザーの好みに合わせたセットアップが可能だ。

  • JetBrains AI
    • JetBrains AIのサブスクリプションの一部として、Codexを直接利用する
  • ChatGPT
    • 既存のChatGPTのアカウントを使用してサインインする
  • Bring Your Own Key（BYOK）
    • ユーザー自身のOpenAI APIキーを使用してCodexに接続する

期間限定で無料利用も可能

　JetBrains AIを通じてCodexエージェントにアクセスする場合、フリートライアルやフリープランを含め、期間限定で無料で利用できる。プロモーションは2026年1月22日から開始され、割り当てられたプロモーションクレジットが使い果たされるまで利用できる。ChatGPTアカウントまたはOpenAI APIキーを使用する場合には適用されない。プロモーション終了後は、JetBrains AIのクレジット消費による利用となる。

IDE内でのCodexの動作と機能

　JetBrains IDEでは、AIチャットを通じてCodexをアクティブエージェントとして利用できる。Codexを使用することで、IDE内から実際のコーディングタスクを委任し、エージェントに推論、実行、反復作業を行わせることが可能になる。

　Codexはさまざまなインタラクションモードをサポートしているため、単純な応答のみを許可する設定から、ネットワークへのアクセスやコマンドの自律実行を許可する設定まで、自律性の度合いをユーザーが決定できる。

　加えて、サポートされているOpenAIモデルやその推論の深さをAIチャット内で直接切り替えることも可能だ。これにより、タスクの内容に応じて推論の深さ、速度、コストのバランスを容易に調整できる。

モデルの選択と推論（Reasoning） の深さの設定画面（提供：JetBrains）

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

スポンサーからのお知らせPR

注目のテーマ

Microsoft ＆ Windows最前線2026
人に頼れない今こそ、本音で語るセキュリティ「モダナイズ」
4AI by ＠IT - AIを作り、動かし、守り、生かす
AI for エンジニアリング
ローコード／ノーコード セントラル by ＠IT - ITエンジニアがビジネスの中心で活躍する組織へ
Cloud Native Central by ＠IT - スケーラブルな能力を組織に
システム開発ノウハウ 【発注ナビ】PR
あなたにおすすめの記事PR

@ITについて

RSSについて

アイティメディアIDについて

メールマガジン登録

＠ITのメールマガジンは、 もちろん、すべて無料です。ぜひメールマガジンをご購読ください。