JetBrainsは2026年1月23日（チェコ時間）、同社の統合開発環境（IDE）に搭載されているAI（人工知能）チャット機能において、OpenAIのAIコーディングエージェント「OpenAI Codex」（以下、Codex）を組み込んだと発表した。IDEの標準機能としてCodexを直接利用できるようになった。

Codexは、指示に基づいてコードの生成や修正をするだけでなく、推論・実行・反復を伴う開発タスクを自律的に進められるAIエージェントだ。今回の統合により、開発者はIDEの画面内から直接Codexに指示を出し、実際のプロジェクトに対するコード作成や修正、検証といった作業を進められるようになる。

Codexは、AIコーディングツール「JetBrains AI」のサブスクリプション、「ChatGPT」のアカウント、またはOpenAIのAPI（アプリケーションプログラミングインタフェース）キーのいずれかを使用して、同一のAIチャットインタフェース内から利用できる。

Codexは、バージョン2025.3以降の「JetBrains IDE」におけるAIチャットで直接利用可能となっている。利用に当たっては「AI Assistant」プラグインを最新バージョンに更新する必要がある。更新後、エージェント選択メニューからCodexを選択することで、すぐに使用を開始できる。

AIチャットを初めて利用する場合は、IDEの右上隅にあるJetBrains AIウィジェットを開き、「Let's Go」をクリックして、指示に従ってAI Assistantプラグインをインストールする。

セットアップを開始するためのJetBrains AIウィジェット（提供：JetBrains）

3種類の認証オプション

JetBrains IDE内でCodexを認証する方法は複数あり、ユーザーの好みに合わせたセットアップが可能だ。

JetBrains AI JetBrains AIのサブスクリプションの一部として、Codexを直接利用する

ChatGPT 既存のChatGPTのアカウントを使用してサインインする

Bring Your Own Key（BYOK） ユーザー自身のOpenAI APIキーを使用してCodexに接続する



期間限定で無料利用も可能

JetBrains AIを通じてCodexエージェントにアクセスする場合、フリートライアルやフリープランを含め、期間限定で無料で利用できる。プロモーションは2026年1月22日から開始され、割り当てられたプロモーションクレジットが使い果たされるまで利用できる。ChatGPTアカウントまたはOpenAI APIキーを使用する場合には適用されない。プロモーション終了後は、JetBrains AIのクレジット消費による利用となる。

IDE内でのCodexの動作と機能

JetBrains IDEでは、AIチャットを通じてCodexをアクティブエージェントとして利用できる。Codexを使用することで、IDE内から実際のコーディングタスクを委任し、エージェントに推論、実行、反復作業を行わせることが可能になる。

Codexはさまざまなインタラクションモードをサポートしているため、単純な応答のみを許可する設定から、ネットワークへのアクセスやコマンドの自律実行を許可する設定まで、自律性の度合いをユーザーが決定できる。

加えて、サポートされているOpenAIモデルやその推論の深さをAIチャット内で直接切り替えることも可能だ。これにより、タスクの内容に応じて推論の深さ、速度、コストのバランスを容易に調整できる。