「Windows 11」のセットアップ時に「Microsoftアカウントでのサインインが求められる」という仕様について、いまだに議論が絶えません。ネット上では「ローカルアカウントでセットアップする方法」というTipsが何度も人気記事として浮上してきます。特に古くからのWindowsユーザーほど、この「Microsoftアカウント必須化」に強い違和感を覚えるようです。

一方、スマートフォン（「iPhone」や「Android」）では、クラウドのアカウントでサインインするのが当たり前です。なぜWindowsだけがここまで反発を招くのでしょうか？

今回はWindowsにおける「ユーザー」という概念がどう変化してきたのか、その歴史を振り返りつつ、Microsoftの狙い、そして私たち個人ユーザーがどう向き合うべきかを深掘りします。

少し昔話をしましょう。私が初めて触れた「Windows 3.1」（DOS/V上で動作するもの）の時代、PCには「ユーザー」という概念が希薄でした。

当時のPCは「一家に1台」あるいは「個人が占有するもの」であり、OSレベルで厳密に利用者ごとの権限を分ける仕組みはありませんでした。起動すればそのまま使えますし、そこに「認証」の壁は存在しません。あくまでハードウェアを動かすためのOSであり、誰が使っているかはOSの関心事ではなかったのです。

「Windows 95」が登場すると「ユーザープロファイル」という機能が実装されました。これにより、家族で1台のPCを使っていても、お父さんと子どもで「壁紙」を変えたり、「お気に入り」を分けたりできるようになりました。

しかし、これはあくまで「便利機能」でした。Windows 9x系のOSは、セキュリティの堅牢（けんろう）さよりも互換性や使い勝手を重視しており、ファイルシステムも「FAT」（File Allocation Table）が主流でした。FATにはファイルごとの「アクセス権限」（ACL）を設定する機能がありません。つまり、見た目はユーザーごとに分かれていても、裏側では誰もが全てのファイルにアクセス可能な状態だったのです。

状況が大きく変わったのは、「Windows NT」系の技術が一般ユーザー向けの「Windows XP」にも採用されてからです。Windows NT系OSでは、ユーザーは「セキュリティ識別子」（SID）という一意のIDで管理されるようになり、権限管理の明確な主体となりました。そして、標準となったファイルシステム「NTFS」（New Technology File System）が、このSIDを使ってファイルやフォルダの一つ一つにACLを設定できるようになりました。「このファイルはAさんしか読めない」「このフォルダはBさんしか書き込めない」といった制御が、OSの根幹レベルで実現したのです。

ここで初めてユーザーは単なる“環境設定の切り替えスイッチ”ではなく、「セキュリティと権限を管理するための重要なパーツ」になりました。古くからのユーザーが「ローカルアカウント」にこだわる理由の一つは、この時代の「自分のPCは自分のローカルな権限で管理する」という感覚が強く残っているからではないでしょうか。

さて、ここからが「失われた信頼」の話になります。Windows XPから「Windows 7」までは基本的に「ローカルアカウント」が主役でした。「Windows Live ID」（現在のMicrosoftアカウント）は、Microsoftのメッセンジャーサービス（「MSN Messenger」や「Windows Live Messenger」）などの特定のアプリで使うオプションに過ぎませんでした。

風向きが変わったのは「Windows 8」です。ちょうどAppleの「iPad」やAndroidタブレットが急成長していた時期でもあり、Microsoftは「アプリストア」（Microsoft Store）のエコシステム構築に力を入れ始めました。

そのためにはユーザーを特定できるIDが不可欠だったのでしょう。OSへのサインインに「Microsoftアカウント」が推奨されるようになりました。設定の同期機能などがアピールされましたが、従来のユーザーからは「PCにログインするだけなのになぜメールアドレスが必要なのか」と強い反発を招きました。

さらに決定打となったのが「Windows 10」での振る舞いです。Windows 10の初期セットアップ画面（Out of Box Experience：OOBE）は、バージョンや条件によって挙動が異なりますが「ローカルアカウント作成」の方法が見つけにくくなり、ネットでも度々話題となりました。

「ローカルアカウント」というボタンを画面の端に小さく配置する

ボタンの名前を「オフラインアカウント」や「制限されたエクスペリエンス」といった、あえてネガティブに受け取られ得る表現に変える

インターネットに接続していると、ローカルアカウント作成の選択肢そのものを画面から消してしまう

Microsoftがこの仕様変更を繰り返したことが、古くからのユーザーに「何としてでもMicrosoftアカウントを作らせようとしている」という不信感を植え付ける結果になってしまったのかもしれません。

Windows 11での「必須化」、そしてサブスクリプションへの誘導

そして現在の「Windows 11」に至ります。Windows 11ではMicrosoftアカウントへの誘導どころか、明確な「要件」となりました。Microsoftの公式なシステム要件にも、「Windows 11 Home」および個人用の「Windows 11 Pro」は、初期セットアップ時に「インターネット接続とMicrosoftアカウントが必要」と明記されています。これはもはや「推奨」ではなく、「仕様」です（画面1）。

画面1 Windows 11の初期設定中に表示される「Microsoftエクスペリエンスのロックを解除する」画面。「サインイン」ボタンしか用意されておらず、画面上はそれ以外の選択肢が存在しない

なぜMicrosoftはここまで強硬にクラウドのアカウントを使わせたいのでしょうか。その背景には、Windowsを「買い切りのOS」から「継続的なサービス利用の入り口」へと変えていきたいという意図があるのではないかと、私は感じています。

その象徴が「Microsoft OneDrive」です。Microsoftアカウントでサインインすると、標準機能としてOneDriveが有効になります（画面2）。さらに、自然に利用していると「デスクトップ」「ドキュメント」「ピクチャ」などの主要フォルダがOneDriveへ自動的にバックアップされる設定に誘導されます。

画面2 OneDrive設定の「バックアップの管理」画面。知らないうちにこのスイッチがオンになっており、クラウドへのデータ同期が始まっている場合がある

無料で使えるOneDriveの容量はわずか5GB。デスクトップに大きなファイルを置いていると、あっという間にいっぱいになってしまいます。そうなると「ストレージを追加購入しますか？」という案内が表示されます。Windowsを使っているつもりが、いつの間にかサブスクリプションサービスの利用者に変わっていく……そんな仕組みが、静かに出来上がっているように見えます。

さらに「同期容量がいっぱいです」という警告に驚いてOneDriveの同期を切ってしまうと、「デスクトップのファイルが消えた！」という事態に陥るユーザーが後を絶ちません。これは、バックアップ機能によってデスクトップなどの実体が「OneDrive」フォルダに移動しているために起こる現象で、同期を切るとローカル上のフォルダが空になったように見えてしまうのです。実際にはクラウド上かローカルの別フォルダに実体は残っているのですが、知識がなければ「消えた」としか思えません。この現象については、私のYouTubeチャンネルで動作確認した動画を公開していますので、参考にしてください。

このように、Microsoftアカウントと一体化したOneDriveの仕組みは、使い方を理解していないと「気が付いたら課金されていた」「ファイルが消えた」というトラブルに直結します。ユーザーに十分な説明なく、自動的に有効化されるこのOneDriveの設計が、さらなる不信感を生んでいることは否定できないでしょう。

それでも私が「Microsoftアカウント」を推奨する理由

ここまでの話を聞くと「やはりMicrosoftアカウントは避けるべきだ」と思うかもしれません。しかし、私は個人利用であれば、明確に「Microsoftアカウントを利用すべき」だと考えています。

理由はシンプルで、その方が圧倒的にトラブルからの復旧手段が多く、安全だからです。なお、企業利用の場合は全く別の管理体系になるため、今回は割愛します。あくまで個人のPC利用についての話であることをご了承ください。

●理由その1：OneDriveは「クラウド保険」として本当に優秀

先ほどOneDriveのトラブルを紹介しましたが、仕組みを正しく理解した上で使えば、OneDriveは非常に強力なツールです。

考えてみてください。「PCが突然壊れた」「盗まれた」「水没した」――。そんな最悪のシナリオでも、OneDriveに同期していたデータはクラウド上に残っています。新しいPCを買ってMicrosoftアカウントでサインインするだけで、デスクトップもドキュメントもそのまま復元できます。複数のPCを使っていれば、どの端末からでも同じデータに簡単にアクセスできますし、スマートフォン用の「OneDriveアプリ」を使えば外出先からでもファイルを確認できます。しかも、基本的な利用は無料です。

「iCloud」や「Google Drive」と比べてみると、こうした機能は決して劣っていません。私たちはスマートフォンのクラウドバックアップには当たり前にお金を払っています。同じ感覚で、PCの大切なデータを守る「保険」として考えれば、5GBを超えた際に少し課金することも決して高い出費ではないでしょう。

肝心なのは「意図せず同期されてしまう」ことへの対策です。セットアップ時に何をOneDriveで同期するか、きちんと自分で選ぶ――それだけで、OneDriveはトラブルの種から頼もしい相棒に変わります。写真や動画などの大容量データは「Googleフォト」や「Amazon Photos」に任せ、OneDriveには絶対に失いたくない重要なファイルだけを置く。そうすれば5GBでも十分に運用できます。

●理由その2：暗号化（BitLocker／デバイス暗号化）の回復キーを守れる

現代のWindows、特にHomeエディションを含む多くのモバイルノートPCでは「デバイス暗号化」という機能が自動的に有効になるケースが増えています。これは「BitLockerドライブ暗号化」と同じ技術を使った強力な暗号化機能です。

今のPCは、ブラウザ経由で銀行口座や証券口座へのアクセス権を持つ、実質的な「通帳」です。盗難・紛失時の情報漏えいを防ぐために、暗号化は現代において非常に重要な機能といえるでしょう。

しかし、暗号化には“大きな落とし穴”があります。故障やマザーボードの交換などでロックがかかると、「回復キー」がなければ二度とデータにアクセスできなくなります。ローカルアカウントで運用していて、回復キーをPC以外の場所に保存していなかった場合は、完全に復旧手段がなくなってしまいます。

Microsoftアカウントでサインインしていれば、回復キーは自動的にクラウド上のアカウント情報にバックアップされます。万が一のときでも、別のPCやスマートフォンのブラウザからMicrosoftアカウントにアクセスするだけで、48桁の回復キーを取り出せます（画面3）。

画面3 WebブラウザからアクセスできるMicrosoftアカウント管理サイトの「BitLocker回復キー」ページ。万が一、PCがロックされても、ここを見れば48桁のキーを取り出せる。これが命綱になる

実際に私も、修理対応でマザーボード交換となったPCを、Microsoftアカウントに保存されていた回復キーのおかげで復活できた経験があります。この安心感は代え難いものがあります。

●理由その3：新しいPCへの「お引っ越し」が劇的に楽になる

数年に一度、必ず訪れるのがPCの買い替えです。昔のPCの引っ越しといえば、外付けHDDにデータをコピーし、設定をメモし、ソフトウェアを1本1本インストールし直す……という休日の半日をつぶすような大仕事でした。

Microsoftアカウントで利用していれば、この引っ越し作業は劇的に簡素化されます。新しいPCのセットアップ時にMicrosoftアカウントでサインインし、「以前のPCから復元する」を選ぶだけです。壁紙やWi-Fi設定、ブラウザの「お気に入り」、そしてOneDrive上のデータがそのまま戻ってきます。

特筆すべきは「アプリの復元」です。Microsoft Store経由でインストールしたアプリであれば、自動的に新しいPCにも再インストールされるようになってきています。まるで「今まで使っていたPCがそのまま新しくなった」かのような感覚です。一度この楽さを味わうと、もうローカルアカウントでの手動移行には戻れません。

●理由その4：「スマートフォン」が本人確認のマスターキーになる

最後にお伝えするこれがMicrosoftアカウントを利用する最大のメリットかもしれません。Microsoftアカウントを使っていれば、「パスワードを完全に忘れても、スマートフォンさえあれば復旧できる」ということです。

ローカルアカウントの場合、パスワードを忘れたら（事前にリセットディスクなどを作成していない限り）基本的にアウトで、PCを初期化するしかありません。Microsoftアカウントなら、Windowsのログイン画面で「パスワードを忘れた場合」を選択し、登録しておいたスマートフォンの「Authenticatorアプリ」やSMS（ショートメッセージサービス）で本人確認を行えば、その場で新しいパスワードを設定してWindowsにログインし直せます。

もっといえば、パスワード自体を利用しない形態にすることすら可能です。Microsoftアカウントへの「パスワードレス認証」を使えば、どこにアクセスするにもスマートフォンで指紋認証や顔認証するだけでよく、非常に快適かつ安全になります。

スマートフォンがあなたのPCの「復旧用マスターキー」になるのです。自分専用のIT管理者がいない個人ユーザーにとって、これほど強力なセーフティーネットはありません。「パスワードを忘れたら終わり」という恐怖から解放されるだけでも、Microsoftアカウントを使う価値は十分にあると私は考えています。

もちろん、「スマートフォンをなくしたらおしまい」ではなく、複数の手段でアカウントを復活できますのでさらに安心です。

反発の正体は「選択できないこと」への怒りか

ここまで、Microsoftアカウントを利用するメリットを挙げてきました。OneDriveによるデータ保全、暗号化の回復キー保護、劇的に楽になるPCの移行、そしてスマートフォンによる完全なアカウント復旧。これらは全てMicrosoftアカウントがあってはじめて実現する機能です。

それでも多くのユーザーが反発するのは、実は「アカウントそのものが嫌」というよりも、「自分のPCの使い方を自分で選べない（選択肢を奪われた）」という感覚への怒りなのかもしれません。

昔は自分のPCを自分の意思で好きなようにカスタマイズして利用していました。しかし、使い続けていたら「オンラインのIDがないと駄目」といわれ、「容量を増やしたければ課金しろ」といわれ……。自分が所有しているPCを「昔と同じように使う」ことができないことにストレスを感じるのは理解できます。

一方で、そうしたユーザーのストレスを理解しながらも、何年もかけてWindowsを変化させ続けているMicrosoftの企業努力も理解できます。メリットとデメリットを正しく理解した上で、賢く付き合っていくことが現代のWindowsユーザーには求められるのかもしれませんね。

今回のまとめと次回予告

PCはもはや「孤立した箱」ではなく、「クラウドサービスへの入り口」であり、生活や業務の基盤です。Microsoftアカウントはその「入り口の鍵」として機能します。仕組みを理解した上でうまく活用することが、現代のWindowsとの賢い付き合い方ではないでしょうか。

次回は、Windowsのもう一つの大きな変化「Copilot」がどのように進化しているのか、最新事情をレポートします。