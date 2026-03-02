この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

AIモデルの進化は、もはや「どれが一番賢いのか」という競争だけでは語れなくなってきた。最近の開発現場では、「どれだけ考えられるか」よりも「どれだけ仕事を終わらせられるか」が重視される傾向が目立ち始めている。AIが回答を返す存在から、実際の開発作業を引き受ける存在へと変わりつつあるからだ。

そうした流れの中で、2026年2月19日（米国時間）に姿を見せたのが、Googleの最新AIモデルGemini 3.1 Proである。公式ブログでは、複雑な課題への対応やエージェント型ワークフロー（AIがツールを使いながら複数ステップの作業を進める仕組み）がこれまでの流れを踏まえつつ、より前面に押し出されている。

Gemini 3.1 Proの主要ベンチマーク比較（Google Cloud公式Xポストより引用）

左側は未知の問題に対する抽象的な思考力を測る「ARC-AGI-2」のスコアで、Gemini 3.1 Proは77.1％を記録し、前世代モデル（31.1％）から大幅に向上している。右側はツール利用や長期タスクの自律的な遂行能力を評価する「APEX-Agents」の結果で、33.5％と前世代モデル（18.4％）を上回る数値となっている。いずれも棒グラフの高さがスコアを示しており、モデルごとの性能差を視覚的に比較できる。



今回のGemini 3.1 Proで注目したいのは、図に示したように「思考力」と「実務能力」の両面が強化されている点である。未知の問題に対する思考力（リーズニング能力）を測るARC-AGI-2と、ツール利用や長期タスクの遂行能力を評価するAPEX Agentsという2つのベンチマークの双方で大幅な性能向上が確認されている。

これは単なる知識量や会話品質だけでなく、「調べる」「判断する」「ツールを使う」「最後まで終わらせる」といった実務寄りの能力が重視されていることを示している。Googleも公式ブログの中で、複雑な分析やソフトウェア開発、長文ドキュメント理解といった用途を想定した設計であることを強調している。

――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、Gemini 3.1 Proが示した技術の“今”を、現場開発者の視点から見ていきたい。