Windows 11の「設定」アプリの奥深くに、旧Windows OSから引き継がれた強力なマウス設定が眠っているのをご存じだろうか。本Tech TIPSでは、指を離してもドラッグを継続できる「クリックロック」や、カーソルを一瞬で見つける方法など、作業効率を劇的に高める3つの標準機能を紹介する。設定はチェックを入れるだけで完了だ。

» 2026年03月02日 05時00分 公開
[小林章彦デジタルアドバンテージ]

対象：Windows 11


Windows 11の「設定」アプリの奥深くに、旧Windows OSから引き継がれた強力なマウス設定が眠っているのをご存じだろうか。本Tech TIPSでは、指を離してもドラッグを継続できる「クリックロック」や、カーソルを一瞬で見つける方法など、作業効率を劇的に高める3つの標準機能を紹介する。

　Windows 11のマウス設定といえば、ポインターの速度やマウスホイールのスクロール方向を変更する程度で済ませている人がほとんどではないだろうか。しかし「設定」アプリの奥には、レガシーな［マウスのプロパティ］ダイアログが残されておりには、知っていると操作が楽になる便利機能が埋もれている。

　本Tech TIPSでは、3つのマウス設定を取り上げる。いずれもWindows 11の標準機能で、チェックボックス1つで有効化できるものばかりだ。「え、こんな機能あったの？」と驚くのではないだろうか。

［マウスのプロパティ］ダイアログを開く方法

　ここで紹介する機能は、いずれもWindows 11の「設定」アプリの奥深くにある［マウスの追加設定］をクリックして開く、［マウスのプロパティ］ダイアログから設定するものだ。

　これはWindows 7時代から存在するコントロールパネルの遺産であり、Microsoftが「設定」アプリに移行を進める中で取り残されてしまっているものである。Microsoftは、継続的にこれら残された設定機能の「設定」アプリへの移行作業を進めているため、将来的に「設定」アプリへ統合される可能性がある。ただ、現時点においては、このダイアログを知っているかどうかが利便性の差に直結する。

　［マウスのプロパティ］ダイアログを開くには、「設定」アプリを起動し、［Bluetoothとデバイス］−［マウス］をクリックして、「マウス」画面を開き、「関連設定」欄の［マウスの追加設定］をクリックする。

［マウスのプロパティ］ダイアログを開く（1） ［マウスのプロパティ］ダイアログを開く（1）
「設定」アプリを起動し、［Bluetoothとデバイス］−［マウス］をクリックして、「マウス」画面を開き、「関連設定」欄の［マウスの追加設定］をクリックする。
［マウスのプロパティ］ダイアログを開く（2） ［マウスのプロパティ］ダイアログを開く（2）
［マウスのプロパティ］ダイアログが開く。ここでは、「設定」アプリよりも細かなマウスの設定が可能だ。

　あるいは、タスクバーの検索入力ボックスに「main.cpl」と入力して、［Enter］キーを押すという方法もある。［Windows］＋［R］キーで［ファイル名を指定して実行］ダイアログを開いて「main.cpl」と入力して、［Enter］キーを押してもよい。

検索入力ボックスを使って［マウスのプロパティ］ダイアログを開く 検索入力ボックスを使って［マウスのプロパティ］ダイアログを開く
タスクバーの検索入力ボックスに「main.cpl」と入力して、［Enter］キーを押す。検索結果が表示される前に［Enter］キーを押すと、既定のWebブラウザで「main.cpl」が検索されてしまうので注意してほしい。

ボタンを押し続けなくてもドラッグできる「クリックロック」

　大きなディスプレイやマルチモニター環境では、ファイルをコピーする際などのドラッグする距離が長くなりがちだ。途中で指が離れてしまい、意図しない場所にファイルをドロップした経験はないだろうか。

　このような場面で便利なのが、「クリックロック」機能だ。クリックロックは、マウスボタンを一定時間押し続けると「クリックしたままの状態」がロックされ、指を離してもドラッグが継続する機能である。もう一度クリックするとロックが解除され、ドロップが完了するというものだ。

　つまり、ファイルを別フォルダに移動するとき、テキストを長い範囲で選択するとき、Excelで大量のセルをドラッグで選択するとき、ボタンを押しっぱなしにする必要がなくなるのだ。

　トラックボールやタッチパッドでのドラッグが苦手な人は、この機能を有効にするとボタンを押し続ける負担が減って、作業効率が上がるはずだ。

■操作手順

  1. ［マウスのプロパティ］ダイアログを開く
  2. ［ボタン］タブを開く
  3. 「クリックロックをオンにする」にチェックを入れる
  4. ［設定］ボタンをクリックし、ロックが発動するまでの長押し時間を調整する
  5. ［OK］ボタンをクリックする

　ロックされるまでの長押し時間はスライダーで調整可能なので、最初は中間の付近に設定しておき、反応が鈍いと感じたら短めに、クリックした状態になってしまうようなら長めに調整するとよい。

「クリックロック」を有効にする（1） 「クリックロック」を有効にする（1）
［マウスのプロパティ］ダイアログを開いたら、［ボタン］タブを開く。「クリックロック」欄の「クリックロックをオンにする」にチェックを入れる。クリックロックが発動するまでのボタンの長押し時間を調整したい場合は、［設定］ボタンをクリックする。
「クリックロック」を有効にする（2） 「クリックロック」を有効にする（2）
スライダーでボタンの長押し時間の調整が可能だ。最初はデフォルト（既定）の中間にして様子を見るのがよいだろう。

　これでクリックロックが有効になる。試しにウィンドウのタイトルバーを少し長めにクリックしてみよう。マウスポインターが少し震えるように見えたらロックされた状態だ。そのままマウスポインターを移動させると、ウィンドウも移動するはずだ。適当な場所で軽くクリックするとロックが解除されて、マウスポインターが移動してもウィンドウはそのまま残る状態になるはずだ。

「クリックロック」の使い方 「クリックロック」の使い方
ウィンドウのタイトルバーなどでマウスボタンを少し長めに押してクリックロックを有効にする。マウスボタンを離した状態でマウスポインターを動かすと、ウィンドウの枠のみがマウスポインターに合わせて移動するので、適当なところでマウスボタンをクリックしよう。すると、そこにウィンドウが移動する。ファイルのコピーなども同様にクリックロックでドラッグできる。

迷子のカーソルを一発で発見「［Ctrl］キーでポインターの位置表示」

　「マウスポインターはどこにいった？」問題は、誰しも経験があることだろう。特にマルチモニター環境ではカーソルの捜索範囲が広がるため、小さなマウスポインターを目視で探すのは想像以上に時間がかかる。同様に4K（3840×2160ピクセル）以上の高解像度ディスプレイを使っていても、うっかりするとマウスポインターの小さな矢印を見失ってしまい、マウスを動かしながら矢印を探すことになる。

　マウスポインターのサイズを大きくする手もあるが、普段の操作では邪魔になってしまう。

　そのような場合に便利なのが、「Ctrlキーを押すとポインターの位置を表示する」機能だ。同様の機能は、PowerToysにも「マウスの検索」として実装されているが、「Ctrlキーを押すとポインターの位置を表示する」機能は標準機能なので追加のアプリをインストールする必要がないというメリットがある。

■操作手順

  1. ［マウスのプロパティ］ダイアログを開く
  2. ［ポインターオプション］タブを開く
  3. 「表示」欄にある「Ctrlキーを押すとポインターの位置を表示する」にチェックを入れる
  4. ［OK］ボタンをクリックする

「［Ctrl］キーでポインターの位置表示」を有効にする 「［Ctrl］キーでポインターの位置表示」を有効にする
［マウスのプロパティ］ダイアログを開いたら、［ポインターオプション］タブを開く。「表示」欄にある「Ctrlキーを押すとポインターの位置を表示する」にチェックを入れると、［Ctrl］キーを押すことでマウスポインターを中心とした同心円のアニメーションが表示されるようになる。

　これで［Ctrl］キーを押して離した瞬間に、カーソル位置にレーダー状のアニメーション（同心円が収束するエフェクト）が現れるのが確認できるはずだ。同心円は意外と大きいので、すぐにマウスポインターの位置が見つけられるようになるだろう。

マウスポインターを探す マウスポインターを探す
［Ctrl］キーを押すと、マウスポインターを中心に同心円状のアニメーションが表示される。かなり大きな円からアニメーションが表示されるので、マルチモニター環境でもどこにマウスポインターがあるのかすぐに分かるだろう。

　ただ注意が必要なのが、［Ctrl］＋［C］キーや［Ctrl］＋［S］キーなどのショートカットを素早く入力する癖がある人は、［Ctrl］キーを離した瞬間にアニメーションが表示されてしまい、やや目障りに感じるかもしれない。いったん［オン］にして試してから「オフ」に戻すかどうかを判断すればよいだろう。

ダイアログボックスの既定ボタンにポインターを自動移動

　Windows 11を使っていると、1日に何十回とダイアログが表示される。設定の保存確認やファイルの上書き確認、インストーラーの［次へ］ボタンなど、その都度、マウスポインターをボタンまで移動させてクリックしなければならない。さまつな作業だが、積み重なると無視できない時間のロスになる。

　特に高解像度ディスプレイの場合はマウスポインターの移動距離が長くなりがちなので、時間のロスもばかにならなくなる。そのような場合に便利なのが、「ポインターを自動的に既定のボタン上に移動する」機能だ。

■操作手順

  1. ［マウスのプロパティ］ダイアログを開く
  2. ［ポインターオプション］タブを開く
  3. 「動作」欄にある「ポインターを自動的に既定のボタン上に移動する」にチェックを入れる
  4. ［OK］ボタンをクリックする

「ポインターを自動的に既定のボタン上に移動する」を有効にする 「ポインターを自動的に既定のボタン上に移動する」を有効にする
［マウスのプロパティ］ダイアログを開いたら、［ポインターオプション］タブを開く。「動作」欄にある「ポインターを自動的に既定のボタン上に移動する」にチェックを入れる。［名前を付けて保存］ダイアログなどを表示すると、自動的に［保存］ボタンにマウスポインターが移動するようになる。

　この機能を有効にすると、ダイアログが出た瞬間にマウスポインターは既定のボタンの上に移動する。後はクリックするだけである。特にソフトウェアのインストール作業では効果を実感しやすい。［次へ］→［次へ］→［同意する］→［インストール］→［完了］と連続でボタンを押す場面では、マウスポインターの移動量がほぼゼロになるからだ。

マウスポインターが自動的に既定のボタンに移動する マウスポインターが自動的に既定のボタンに移動する
［名前を付けて保存］ダイアログを表示すると、自動的に［保存］ボタンにマウスポインターが移動する。マウスポインターの移動が不要になるため作業効率が上がる。

　ただし、注意が必要なのは、全てのアプリケーションでこの機能が動作するわけではないということである。Microsoftのサポートページでも「一部のアプリでは、この機能がサポートされていない場合があります」と記載されている。

　またメーカー独自のマウス管理ツールでボタンや挙動をカスタマイズしている場合、ポインターが自動的にボタン上に移動しないこともあるようだ。

　いずれの機能もチェック1つで有効になり、気に入らなければチェックを外すだけで元に戻せる。リスクはゼロだ。3つ全てを同時に有効にしても何の問題もないので、まずは全部「オン」にしてみて使ってみてほしい。小さな時短の積み重ねが、確実に体感できるはずだ。

