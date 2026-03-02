この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

対象：Windows 11



Windows 11標準の「マウスの追加設定」で実現する3つの作業効率向上テクニック

Windows 11の「設定」アプリの奥深くに、旧Windows OSから引き継がれた強力なマウス設定が眠っているのをご存じだろうか。本Tech TIPSでは、指を離してもドラッグを継続できる「クリックロック」や、カーソルを一瞬で見つける方法など、作業効率を劇的に高める3つの標準機能を紹介する。



Windows 11のマウス設定といえば、ポインターの速度やマウスホイールのスクロール方向を変更する程度で済ませている人がほとんどではないだろうか。しかし「設定」アプリの奥には、レガシーな［マウスのプロパティ］ダイアログが残されておりには、知っていると操作が楽になる便利機能が埋もれている。

本Tech TIPSでは、3つのマウス設定を取り上げる。いずれもWindows 11の標準機能で、チェックボックス1つで有効化できるものばかりだ。「え、こんな機能あったの？」と驚くのではないだろうか。

［マウスのプロパティ］ダイアログを開く方法

ここで紹介する機能は、いずれもWindows 11の「設定」アプリの奥深くにある［マウスの追加設定］をクリックして開く、［マウスのプロパティ］ダイアログから設定するものだ。

これはWindows 7時代から存在するコントロールパネルの遺産であり、Microsoftが「設定」アプリに移行を進める中で取り残されてしまっているものである。Microsoftは、継続的にこれら残された設定機能の「設定」アプリへの移行作業を進めているため、将来的に「設定」アプリへ統合される可能性がある。ただ、現時点においては、このダイアログを知っているかどうかが利便性の差に直結する。

［マウスのプロパティ］ダイアログを開くには、「設定」アプリを起動し、［Bluetoothとデバイス］−［マウス］をクリックして、「マウス」画面を開き、「関連設定」欄の［マウスの追加設定］をクリックする。