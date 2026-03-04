この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

本連載では、Windows PowerShellの基本的なコマンドレットについて、基本的な書式からオプション、具体的な実行例までを分かりやすく紹介していきます。今回は、「Hyper-V」の仮想マシンの「記憶域」を移動する「Move-VMStorage」コマンドレットです。

目次 Move-VMStorageの概要 | 書式 | オプション 実行例 仮想マシンのファイル群を全て同じフォルダに移動する

仮想マシンのファイル群を全て個別のフォルダに移動する

仮想マシンの仮想ハードディスクだけを移動する



Move-VMStorageコマンドレットとは？

これまでも解説してきた通り、Hyper-Vの仮想マシンの実態は、Hyper-Vホスト上にある「設定ファイル」と「仮想ハードディスクファイル」です。これらのファイル群は、当然のことながらHyper-Vホストに接続されたHDD（Hard Disk Drive）やSSD（Solid State Drive）といった物理ディスク上に存在します。

物理ディスクの容量枯渇やより高速な物理ディスク上で仮想マシンを動かしたいといった、さまざまな理由で仮想マシンを構成するファイル群を別のドライブ（ディスク）に移動する場合、GUI（グラフィカルユーザーインタフェース）ツールである「Hyper-Vマネージャー」であれば、仮想マシンを選択して「移動」を実行します。すると仮想マシンの「移動ウィザード」が起動するので、「仮想マシンの記憶域を移動する」を選択することで、仮想マシンの格納先ドライブやフォルダを変更（移動）できます（画面1）。

画面1 「Hyper-Vマネージャー」で「移動」を選択することで「移動ウィザード」が起動する

移動操作はPowerShellでも可能で、今回紹介するMove-VMStorageコマンドレットを使用します。

【注】Move-VMStorageは「Windows PowerShell用Hyper-Vモジュール」に含まれるコマンドレットになります。GUIの「Windowsの機能の有効化」や「役割と機能の追加」からHyper-Vを有効化するか、PowerShellから「Enable-WindowsOptionalFeature」コマンドレットを使用して有効化します。



Move-VMStorageコマンドレットの主なオプション

オプション 意味 -Name 仮想マシン名を指定する -DestinationStoragePath 移動先のフォルダパスを指定する。他の移動先を指定するオプションを使用する際は省略可能 -VirtualMachinePath 仮想マシンの構成ファイルの移動先を指定する。省略可能 -SnapshotFilePath 仮想マシンのチェックポイントフォルダの移動先を指定する。省略可能 -SmartPagingFilePath 仮想マシンのスマートページングフォルダの移動先を指定する。省略可能 -Vhds 仮想マシンの仮想ハードディスクの移動先を指定する。省略可能 -ComputerName リモートのHyper-Vホストの仮想マシンを起動する場合にコンピュータ名を指定。省略可能

仮想マシンのファイル群を全て同じフォルダに移動する

移動したい仮想マシンの名前を必須オプションである「-Name」オプションで、移動先のフォルダを「-DestinationStoragePath」で指定し、Move-VMStorageコマンドレットを実行することで、仮想マシンの記憶域を移動できます（画面2）。なお、Move-VMStorageコマンドレットは管理者権限での実行が必要となります。