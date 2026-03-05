この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

連載目次

本連載では、Windows PowerShellの基本的なコマンドレットについて、基本的な書式からオプション、具体的な実行例までを分かりやすく紹介していきます。今回は、「Hyper-V」の仮想マシンを現在稼働しているHyper-Vホストから新しいHyper-Vホストへ移動する「Move-VM」コマンドレットです。

Move-VMコマンドレットとは？

Hyper-Vホスト上では複数の仮想マシンを稼働できますが、Hyper-Vホストに対する長期間のメンテナンスやHyper-Vホストの老朽化による廃止などの理由で、現在稼働している仮想マシンを他のHyper-Vホストに移動したいという話は運用上よくあるかと思います。

高可用性機能である「フェールオーバークラスタリング」を構成しているHyper-Vホスト間であれば、異なるホストへ仮想マシンを移動する「ライブマイグレーション」や「クイックマイグレーション」を使用できますが、単体のHyper-Vホスト間ではフェールオーバークラスタリングの機能を利用できません。

ただし、仮想マシンの各種ファイルとともに別のHyper-Vホストに移動する場合には、フェールオーバークラスタリングを使用できない単体のHyper-Vホスト間でも移動できます。

この移動操作をGUI（グラフィカルユーザーインタフェース）ツールである「Hyper-Vマネージャー」で行う場合、仮想マシンを選択して「移動」を実行します。仮想マシンの「移動ウィザード」が起動し、「仮想マシンを移動する」を選択することで仮想マシンを別のHyper-Vホストへ「記憶域」とともに移動できます（画面1）。

画面1 「Hyper-Vマネージャー」で「移動」を選択することで「移動ウィザード」が起動し、別のHyper-Vホストへ移動できる

Hyper-Vホスト間の移動操作は、当然のことながらPowerShellでも可能で、今回紹介するMove-VMコマンドレットを使用します。

記憶域の移動を伴うHyper-Vホストの移動は、仮想マシンの電源が入っている状態でも実施可能で、仮想マシンの無停止移動（ストレージライブマイグレーション）も可能です。

しかし、Hyper-Vホストをまたぐストレージライブマイグレーションを行う場合は、権限設定が必要になる場合があります。その設定については別連載「今だからこそ学び直すHyper-V再入門」の第14回「いまさら聞けないHyper-Vの高可用性機能（1）：フェールオーバークラスタリングとライブマイグレーション」で説明していますので、ご確認ください。

【注】Move-VMは「Windows PowerShell用Hyper-Vモジュール」に含まれるコマンドレットになります。GUIの「Windowsの機能の有効化」や「役割と機能の追加」からHyper-Vを有効化するか、PowerShellから「Enable-WindowsOptionalFeature」コマンドレットを使用して有効化します。



Move-VMコマンドレットの主なオプション

オプション 意味 -Name 仮想マシン名を指定する -DestinationHost 移動先となるリモートのHyper-Vホストのコンピュータ名を指定する -IncludeStorage 移動先でも同じファイルパスを使用する際に指定する。省略可能 -DestinationStoragePath 移動先のフォルダパスを指定する。省略可能 -VirtualMachinePath 仮想マシンの構成ファイルの移動先を指定する。省略可能 -SnapshotFilePath 仮想マシンのチェックポイントフォルダの移動先を指定する。省略可能 -SmartPagingFilePath 仮想マシンのスマートページングフォルダの移動先を指定する。省略可能 -Vhds 仮想マシンの仮想ハードディスクの移動先を指定する。省略可能 -ComputerName リモートのHyper-Vホストの仮想マシンを移動する場合にコンピュータ名を指定する。省略可能

仮想マシンを記憶域とともに移動する

仮想マシンを記憶域とともに別のHyper-Vホストに移動する場合は、「-IncludeStorage」オプション、もしくは「-DestinationStoragePath」オプションを使用して、移行先の記憶域のパスを指定します。

移動先のHyper-Vホストが同じストレージ構成の場合、「-IncludeStorage」オプションを指定することで移動元と同じフォルダパスで移動できます（画面2）。