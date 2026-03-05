この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

Googleは2026年1月28日（米国時間）、同社が提供するWebブラウザ「Chrome」におけるGemini関連機能「Gemini in Chrome」のアップデートを発表した。対象となるプラットフォームはmacOS、Windows、Chromebook Plus。

同発表によると、今回のアップデートは同社のAIモデル「Gemini 3」をベースに構築されており、Web上でのマルチタスクを支援する新しいサイドパネル機能が実装された。これにより、ChromeのGeminiユーザーは、どのタブを開いていてもブラウジングアシスタントを利用できるようになるという。

サイドパネルによるマルチタスク

サイドパネル機能により、ユーザーはメインのタブで主要な作業を開いたまま、サイドパネルを使用して別のタスクを処理できる。この機能のユースケースとしては、多数のタブをまたぐ選択肢の比較や異なるサイト間での製品レビューの要約、カレンダーでのイベント時間の調整などが挙げられた。

Nano BananaでWeb上の画像を編集