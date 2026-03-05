Googleは、Gemini in Chromeのアップデートを発表した。「Gemini 3」を基盤とし、サイドパネルでのマルチタスクや連携機能などが強化されているという。
Googleは2026年1月28日（米国時間）、同社が提供するWebブラウザ「Chrome」におけるGemini関連機能「Gemini in Chrome」のアップデートを発表した。対象となるプラットフォームはmacOS、Windows、Chromebook Plus。
同発表によると、今回のアップデートは同社のAIモデル「Gemini 3」をベースに構築されており、Web上でのマルチタスクを支援する新しいサイドパネル機能が実装された。これにより、ChromeのGeminiユーザーは、どのタブを開いていてもブラウジングアシスタントを利用できるようになるという。
サイドパネル機能により、ユーザーはメインのタブで主要な作業を開いたまま、サイドパネルを使用して別のタスクを処理できる。この機能のユースケースとしては、多数のタブをまたぐ選択肢の比較や異なるサイト間での製品レビューの要約、カレンダーでのイベント時間の調整などが挙げられた。
画像生成モデル「Nano Banana」の機能がChromeに直接導入された。これにより、画像をダウンロードして再アップロードしたり、別のタブを開いたりすることなく、Web上の画像をその場で編集できるようになるという。具体的な活用例としては、リビングルームの模様替えのインスピレーションを得ることや、調査データをインフォグラフィックに変換することなどが示されている。
Chromeの新たなGemini機能では、「Gmail」「Googleカレンダー」「YouTube」「Googleマップ」「Googleショッピング」「Googleフライト」などの「コネクテッドアプリ」がサポートされる。これにより、複数の手順を要する複雑なワークフローの支援が可能になるという。例えば、カンファレンスへの旅行の際、イベント詳細が記載された過去のメールの検索、Googleフライトの情報を参照した推奨事項の提示、到着時間を知らせるメールの下書き作成などをGeminiが行えるようになる。
今後数カ月のうちに、「パーソナルインテリジェンス」機能がChromeに導入される予定だという。これは過去の会話からの文脈を記憶し、Web全体でユーザーに合わせた回答を提供するもの。ユーザーはオプトイン形式で管理し、アプリの接続や切断をいつでも選択できる。
米国の「AI Pro」および「Ultra」サブスクライバー向けには、マルチステップの雑務を代行するエージェント機能「Chrome auto browse」が導入される。これは旅行のロジスティクスや専門的なワークフローを支援するもので、例えば休暇計画を立てる際に複数の日程でホテルやフライトの費用を調査するといった作業が可能になる。
Gemini 3のマルチモーダル機能により、写真に写っているアイテムを特定して類似商品を検索してカートに追加し、割引コードを適用するといった操作も可能になる。ユーザーが許可を与えれば、「Googleパスワードマネージャー」を使用してサインインが必要なタスクも処理できるという。
なおChromeは、Shopify、Etsy、Wayfair、Targetなどと共同開発したエージェントコマースのための新しいオープン標準「Universal Commerce Protocol（UCP）」のサポートを予定しており、AIエージェントがユーザーに代わって購買行動を実行できるようになるという。
