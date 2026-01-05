Google、AIブラウザ「Disco」発表　「Gemini 3」がタブ上でユーザーのためのオリジナルWebアプリを自動生成調査や学習に役立つインタラクティブなWebアプリを提供

Googleは、実験的AIブラウザ「Disco」と「Gemini 3」でタスク支援Webアプリを自動生成する「GenTabs」機能を発表した。

» 2026年01月05日 13時00分 公開
[＠IT]

　Googleは2025年12月11日（米国時間）、新たなブラウジング体験を追求する実験的ブラウザ「Disco」を発表した。

　膨大な情報やアプリケーションが集積するWebは、学習や発見に不可欠な基盤となっている。一方で複雑な調査や旅行計画などの作業では複数のタブを使い分ける煩雑さがユーザーにとって課題となっている。こうした背景の下、Webブラウザ自体がこの課題に適応するための試みとして、Discoの開発に取り組んでいるという。

DiscoとGenTabsのデモ（提供：Google）

Gemini 3がWebアプリをタブ上で自動生成　ユーザーのタスク完遂を支援

　Discoに搭載される主要機能「GenTabs」は、Googleの最新AI（人工知能）モデル「Gemini 3」を基盤に構築されている。ユーザーが開いているブラウザのタブやチャット履歴から、進行中の複雑なタスクを能動的に理解する。ユーザーがコードを記述することなく、自然言語で必要なツールを指示するだけで、タスク完了を支援するインタラクティブなWebアプリが自動で生成される。

　ユーザーに対してWebアプリを生成する候補をAIが提案する機能も備える。生成された要素は常に元のWebソースとひも付けられており、一次情報へのリンクも保持される。

早期テスターによる活用事例

　Googleによると、初期段階のテスターはGenTabsを以下のようなユースケースで活用しているという。

  • 1週間の献立作成
  • 日本への花見旅行の計画
  • 小学生向けの惑星の学習支援
GenTabsで旅行計画を支援するWebアプリを生成するデモ（提供：Google）

　Googleは本プロジェクトを、AI愛好家と共にWebブラウジングの未来を形成するための「探索用ビークル」と位置付けている。DiscoおよびGenTabsは、まずmacOS向けに提供を開始し、公式サイトでウェイティングリストへの登録を受け付けている。

小学生向けの惑星の学習用に生成されたインタラクティブなWebアプリの画面例（提供：Google） 小学生向けの惑星の学習用に生成されたインタラクティブなWebアプリの画面例（提供：Google）

　Discoで得られた有望なアイデアについてGoogleは「将来的に他の主要なGoogle製品へ統合される可能性がある」と述べている。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

スポンサーからのお知らせPR

注目のテーマ

人に頼れない今こそ、本音で語るセキュリティ「モダナイズ」
4AI by ＠IT - AIを作り、動かし、守り、生かす
Microsoft ＆ Windows最前線2025
AI for エンジニアリング
ローコード／ノーコード セントラル by ＠IT - ITエンジニアがビジネスの中心で活躍する組織へ
Cloud Native Central by ＠IT - スケーラブルな能力を組織に
システム開発ノウハウ 【発注ナビ】PR
あなたにおすすめの記事PR

@ITについて

RSSについて

アイティメディアIDについて

メールマガジン登録

＠ITのメールマガジンは、 もちろん、すべて無料です。ぜひメールマガジンをご購読ください。