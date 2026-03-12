この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

Anthropicは2026年3月9日（米国時間）、エージェント型コーディングツール「Claude Code」への「Code Review」機能の導入を発表した。

エージェント群がGitHubのプルリクエスト（PR）を分析し、コードのバグを検出するこの機能は、Anthropic社内で運用されているシステムをモデルとしたものだ。現在、Anthropicの「Claude」サブスクリプションの「Team」「Enterprise」プラン向けにβ版のリサーチプレビューとして提供されている。

AnthropicではAI（人工知能）の活用により、エンジニア一人当たりのコード出力量が大幅に増加した。だが、要員確保が追い付かず、コードレビューが開発のボトルネックとなっていた。顧客からも同様の状況を伝える声が寄せられていた。

そこでAnthropicは、信頼性の高いレビューを大規模に実施する目的でCode Reviewを導入し、現在ではほぼ全てのPRに適用している。PRの承認自体は人間が行うが、このツールが人手不足を補うことで、レビュアーは膨大な業務に対応できるようになった。

Code Reviewの仕組み

管理者が組織でCode Reviewを有効にすると、PRの作成時または更新時に、レビューが自動的に実行される。Code Reviewがエージェント群を起動し、これらのエージェントが並行して、コードベース全体のコンテキストの中で、差分とその周辺コードを精査し、論理エラー、セキュリティ脆弱（ぜいじゃく）性、考慮漏れのエッジケース、微細なリグレッション（先祖返り）といった問題を探し出す。人間のレビュアーが見落としがちなバグも捕捉できる。 こうしたチェックは、正確性に焦点を当てて、本番環境で障害を引き起こすようなバグを対象に行われるが、ガイドラインファイルを追加することで、チェック対象を拡張することもできる。 検出結果は検証され、深刻度レベルが以下のようにタグ付けされる。 通常：マージ前に修正すべきバグ

軽微：修正する価値はあるが、ブロックするほどではない問題

既存：コードベースに以前から存在し、当該のPRで導入されたものではないバグ 検出結果は、PR上に単一の概要コメントとして表示され、特定のバグにはインラインコメントが付く。 レビューはPRの規模に応じて調整される。大規模または複雑な変更では、より多くのエージェントが割り当てられ、深く検証される。ささいな変更では簡易的なチェックとなる。Anthropicのテスト結果では、平均的なレビュー時間は約20分だ。 レビューのカスタマイズ Code Reviewは、リポジトリ内の2つのファイルを読み取り、フラグを立てる内容を微調整する。これらはデフォルト（既定）の正確性チェックに追加される形で適用される。 CLAUDE.md：Claude Codeがレビューだけでなく、全てのタスクで使用する共有プロジェクト指示書。インタラクティブなClaude Codeセッションにも適用されるガイドラインが含まれている

REVIEW.md：レビュー専用のガイドライン。コードレビュー時にのみ読み取られる。「レビュー時に何を指摘し、何をスキップすべきか」を厳密に規定するルールなどが含まれている。 Claudeは、リポジトリのルートにあるREVIEW.mdを自動的に検出する。 使用状況の確認 「https://claude.ai/analytics/code-review」ページでダッシュボードにアクセスし、組織全体のCode Reviewの使用状況を確認できる。確認できる項目には、選択した期間内にレビューされたPRの日次件数、Code Reviewの週間費用、開発者が問題を修正したことで自動解決されたレビューコメントの件数、リポジトリごとのレビュー済みPR数と解決済みコメント数などが含まれる。 料金 Code Reviewは、トークン使用量に基づいて課金される。平均コストは15〜25ドル（約2380〜3970円、1ドル＝158.53円換算）で、PRのサイズ、コードベースの複雑さ、検証が必要な問題の数によって変動する。 管理者は以下の方法でCode Reviewの使用量と費用を管理できる。 組織全体の月間上限：全レビューにおける月間総費用を定義する

リポジトリレベル制御：選択したリポジトリでのみCode Reviewを有効化する

分析ダッシュボード：レビュー済みPR、承認率、総レビューコストを追跡する