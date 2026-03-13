この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

サイバーセキュリティにおいて、人間の行動を技術的防御とほぼ同列に位置付ける新たなフロンティアが生まれている。長年にわたって意識向上トレーニングが行われ、高度なセキュリティツールが導入されてきたものの、依然として、人的ミスがサイバーインシデントの主要な原因となっていることが背景にある。このことは、技術やポリシーベースの制御だけに頼ることの限界を浮き彫りにしている。

脅威アクターは、標的に過度な認知負荷や感情的な揺さぶりをかける手法を駆使するようになっており、人間中心のサイバーセキュリティの導入はもはや避けて通れない。サイバーセキュリティプログラムに心理学やサイバー心理学を統合することは、サイバーセキュリティの効果を高める上で不可欠だ。

サイバー心理学は、デジタル環境における人間の考え方や感じ方、行動の仕方を研究する学際的分野だ。脅威アクターは、標的が恐怖、興奮、共感といった感情に押し流され、状況を冷静に判断する能力が下がるように、標的の脳の感情中枢を日常的に刺激する。

このため、サイバーセキュリティリーダーにとっては、サイバー心理学的知見を活用して従業員の判断力を強化し、レジリエンス（回復力）を高め、最終的に組織の“人的ファイアウォール”を増強することがますます重要になっている。

リーダーは、従業員がサイバーセキュリティにより大きく貢献できるように、組織としてこうした専門能力を磨き、総合的な防衛力の強化方法を示す以下の重要な推奨事項に従う必要がある。

1．サイバー心理学の知見の浸透

人間の行動の動機や認知の傾向は、多くのサイバーセキュリティ脅威が標的を陥れるために働きかける、中心的な対象だ。そのため、心理学的洞察は、技術的専門知識・ノウハウを補完するサイバーセキュリティの不可欠な要素だ。CISO（最高情報セキュリティ責任者）は、既存のサイバーセキュリティチームのスキルアップか、あるいはサイバー心理学の訓練を受けた専門家との連携により、日々の運用と長期的な戦略の両面を強化する必要がある。 サイバー心理学者は、人的要因に起因する脅威を検知、解釈し、それらに対応する能力を高める専門的知見をもたらす。そのおかげで、新たなリスクの予兆となる行動の異常やパターンを特定し、脅威検知の精度向上が可能になる。 こうした専門能力を獲得するために、組織は以下の人材アプローチを追求できる。 ・育成：サイバー心理学の資格取得や学位プログラムへの参加を促し、既存従業員のスキルを高める。これらの資格やプログラムの多くは、サイバーセキュリティに重点を置いている ・採用：心理学をサイバーセキュリティの文脈に応用した経験を持つ、訓練を受けたサイバー心理学者を雇用する ・外部活用：専門的な知見・ノウハウを持つコンサルタントや契約業者と契約し、短期的なガイダンスやプロジェクト支援を受ける ・併用：即効性のあるコンサルタントの支援を受けながら、社内チームのスキルアップを並行して進め、持続可能な能力を確保する 2．人間中心でサイバーレジリエントな組織文化の醸成 サイバーセキュリティリーダーは、組織がサイバーセキュリティを「コンプライアンス要件」と見なす考え方から「警戒とレジリエンス」の共有文化として受け入れる考え方へと変わる手助けをすべきだ。この進化を遂げるには、ポリシーの強制を超えて「従業員一人一人がサイバーセキュリティ脅威の特定、防止、対応に有意義に貢献できる」という集団的な信念を築かなければならない。 サイバー心理学者は、チームが集団として積極的にサイバーセキュリティの効果を高めていけるように支援することで、この転換を実現する上で重要な役割を果たす。従業員により安全な行動を促すには、動機付けは恐怖や罰ではなく、前向きな後押しであることが重要だ。 例えば、前向きな関与を奨励する一つの方法として、従来のヒヤリハット報告を、鋭い気付きを共有するプログラムに転換することが挙げられる。リスクの発見を、価値ある称賛すべき行動として再定義すれば、従業員は自らを受動的な観察者ではなく、セキュリティへの積極的な貢献者と認識するようになる。 こうしたプログラムでは、個人やチームがワークフローやプロセス、システム内の潜在的な脆弱（ぜいじゃく）性を特定し、対処すると、その功績が認められる。それらの貢献を組織全体でたたえ、共有することで「注意深さと積極的な報告が尊重され、期待されている」というメッセージが強調される。 従業員を「サイバーガーディアン」（番人）、「デジタルディフェンダー」（防御者）、「シールドメイト」（保護パートナー）などと認定して評価することで、組織防衛における従業員の役割がより際立つ。サイバーセキュリティを自分のアイデンティティーに組み込むことで、従業員は安全対策への関与を深め、日々の行動により注意を払うようになる。 3．セキュリティ行動／文化プログラムにサイバー心理学を組み込む サイバーリスクを効果的に低減するには、情報を提供するだけでなく、意図的な行動形成と持続的な安全習慣の定着を促進する必要がある。従来のトレーニングシナリオが失敗しがちなのは、感情的なエンゲージメントを生み出せず、従業員が軽視したり、すぐに忘れたりしてしまうからだ。 サイバー心理学者は、サイバーセキュリティが頭から抜けてしまいやすい心理的条件――つまり、認知的な近道やストレス、感情操作により、脅威アクターが脆弱性を悪用できてしまう瞬間を特定する。こうした知見を基に、記憶に残りやすく、動機付けを促し、長期的な行動変容につながる、感情に響くシナリオを設計できる。 サイバー心理学者は、自分自身のデジタル習慣と関連付けて情報を処理する「自己参照効果」のような原則を応用し、従業員のシナリオとの関連性や記憶への定着率を高められる。こうしたカスタムシナリオにより、従業員を現実的で自分にとって有意義と思える状況に没入させ、状況認識をより高め、無意識な行動パターンを断ち切る。 組織全体でサイバーセキュリティ対策の効果を高めるには、日々のサイバー意思決定を左右する心理的要因に対するチームの理解と対応にかかっている。 出典：Why Cybersecurity Leaders Must Embrace Cyberpsychology Now（Gartner） ※この記事は、2026年1月に執筆されたものです。 筆者 Cynthia Phillips＆Alex Michaels Sr Director Analyst／Director Analyst

