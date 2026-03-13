急成長上位10位プロジェクトの6割がAI関連　GitHubが分析するAI支援ワークフローの変化Pythonは「実験用」から「本番用」へ

GitHubが年次レポート「Octoverse 2025」に基づく分析記事を公開した。AIプロジェクトを推進する上で開発者が重視する点とツールの選択方法が変化しつつあるという。

2026年03月13日
[＠IT]

　GitHubは2026年2月3日（米国時間）、年次レポート「Octoverse 2025」に基づく分析記事を公開した。

　2025年8月時点で、TypeScriptがGitHub上で最も使用される言語となったが（参考）、GitHub上の新規AI（人工知能）プロジェクトの約半数はPythonを主要言語として構築されている点を挙げ、AIプロジェクトを推進する上で開発者が重視する点とツールの選択方法が変化しつつあることを以下のように示している。

AIプロジェクトで最も使用されているプログラミング言語（提供：GitHub

急成長OSSプロジェクト上位10位のうち、6件がAIプロジェクト

　最も急速に成長しているオープンソースソフトウェア（OSS）プロジェクト上位10件のうち、下記6件がAIインフラまたはツールに直接関連している。

  • AIコーディングエージェント「Cline
  • LLM（大規模言語モデル）の推論・サービス提供用ライブラリ「vLLM
  • RAG（検索拡張生成）エンジン「RAGFlow
  • AIモデル向け推論フレームワーク「SGLang
  • AIコーディング補助ツール「Continue
  • 「Stable Diffusion」操作用GUI（グラフィカルユーザーインタフェース）ツール「ComfyUI

　Pythonの用途は実験段階用のツールから、パッケージングやオーケストレーション、デプロイといった本番環境向けAIシステムへと進化しているという。

最も急速に成長しているOSSプロジェクト上位10件（提供：GitHub

AI支援ワークフローには、反復速度と再現性が影響する

　多くの急成長プロジェクトの特徴として、パフォーマンスとミニマリズムを重視する傾向があり、反復速度と再現性が開発者の生産性に直結するAI支援ワークフローとも密接に関連しているという。

　例えば、Pythonパッケージ管理を大幅に高速化する「uv」のようなプロジェクトが上記の4位になっており、高速なインストールと決定論的（同じ入力を与えれば、必ず同じ結果が返ってくるという性質）なビルドが機能の豊富さと同等に重視される傾向が明らかになった。

初回コントリビューターの動向

　GitHubによると、開発者人口が拡大する中、初回コントリビューターがどこに現れるかを理解することは重要だという。

　2025年から引き続き、「Visual Studio Code」（VS Code）や、GitHubの基本操作を体験するための初心者向けプロジェクト「First Contributions」が初回コントリビューター数のリストで引き続き上位を維持した。

2025年に最も多くの初回コントリビューターを獲得したプロジェクト（提供：GitHub

　一方で、READMEファイルは一般的に存在するものの、コントリビューターガイドや行動規範の整備率は相対的に低い。

　GitHubは、明確なドキュメント整備が新機能以上にコントリビューションの障壁を下げる効果があると指摘。プロジェクトの整理状態を改善することがコントリビューター基盤を拡大する最も手早い方法だとしている。

