MicrosoftのDefender Security Research Teamは2026年1月29日（米国時間）、脅威レポートや侵害経路の記録などの非構造化データから、AI（人工知能）を活用して検出インサイト（洞察）を生成するワークフローを公開した。

セキュリティチームはレッドチームによる侵入経路の報告書や脅威インテリジェンス（TI）レポート、脅威アクター（TA）のプロファイル、公開レポートといった、構造化されていない知識を具体的な防御策へと日常的に変換する必要がある。こうした作業の初期段階は、多くの場合、最も時間がかかる。

Microsoftによると、先述の長文文書から戦術・技術・手順（TTP：Tactics, Techniques, and Procedures）を抽出するなどの作業にAIを活用することでワークフローを高速化できるという。

AIが3段階で支援する脅威分析ワークフロー