MCPは死んでない？　MCPの2026年ロードマップ公開　「AIツール接続」から「AI自律連携インフラ」へDeep Insider Brief ― 技術の“今”にひと言コメント

AIと外部ツールをつなぐ規格「MCP（Model Context Protocol）」の2026年ロードマップは、MCPの役割が「単なるツール接続の仕組み」から「AI同士が連携する基盤」へと広がりつつあることを示している。そのポイントを整理し、「MCP vs. CLI」論争についても触れる。

» 2026年03月16日 05時00分 公開
[一色政彦デジタルアドバンテージ]

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連載目次

　2024年11月25日の登場以来、MCPModel Context Protocol）は、AIと外部ツールをつなぐ標準規格として急速に存在感を高めてきた。最近では、AIコーディングツールを使っていると、利用者が意識しないままMCPの仕組みに触れていることも珍しくない。筆者自身も、OpenAI Codex上でPlaywright MCPが自然に使われる場面を体験したばかりである。

　そうした中、2026年3月9日（日本時間）に公開された「MCPの2026年ロードマップ」は、このプロトコルの役割が次の段階に進みつつあることを示している。MCPはもはや単なる「AIツール接続」の枠にとどまらず、複数のAIエージェントや外部サービスが自律的に連携し、大規模に運用されるためのAI自律連携インフラを支える規格へと進化しつつあるのだ。

MCPの進化：AIツール接続からAI自律連携インフラへ MCPの進化：AIツール接続からAI自律連携インフラへ

　2026年ロードマップのポイントは、“見つける”＝「サーバ機能の自動発見」、“つなぐ”＝「通信方式の進化」、“継続的に連携する”＝「非同期タスク処理の強化」の3点にある。

  • MCP Server Cards（サーバ機能の自動発見）： .well-known経由でサーバの機能情報を公開し、AIが接続先の能力を自動的に見つけられるようにする仕組み（ディスカバリー）
  • Streamable HTTP（通信方式の進化）： MCPサーバをローカル環境だけでなく複数サーバに分散して動かせるようにする仕組み。負荷分散（アクセスを複数サーバに振り分けること）や水平スケール（サーバ台数を増やして処理能力を拡張すること）を可能にする
  • Tasks機能（非同期タスク処理）の強化： 「呼び出し結果は後で受け取る」タイプの処理を扱う仕組み。再試行（リトライ）や有効期限など、タスクのライフサイクル管理を可能にする

　これらをまとめて見ると、MCPが単なるツール呼び出しの窓口から、AIが外部の能力を見つけ、つなぎ、継続的に連携するための基盤へと重心を移しつつあると理解できる。

――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、ここ最近話題になっている「MCP vs. CLI」という論点について少し触れておきたい。その後で、2026年ロードマップの内容をできるだけやさしく整理していく。


一色政彦

　Deep Insider編集長の一色です。こんにちは。

　最近、AIコーディングを巡る開発者コミュニティーでは「MCP is dead. Long live the CLI（MCPは死んだ。CLI万歳）」や「MCPはなぜCLIに負けたのか」といった刺激的なタイトルの記事が反響を呼んでいます。自分のPC上でAIに仕事をさせるなら、CLI（コマンドラインインタフェース）を直接たたかせた方が速くて扱いやすい、という意見です。「開発用途ではCLIで十分」といった趣旨のコメントも見かけました。

　確かに、MCPには機能の制約や実装の未成熟さもあり、私自身も使いづらい印象を持っています。その点、CLIツールは機能が充実していて扱いやすく、ローカルの開発環境でAIコーディングを進めるなら非常に強力です。GitやDocker、npmのような既存の道具はCLI文化の上に成り立っているので、AIがそこを直接たたくのが最短ルートになる、という意見には私も一定の説得力を感じます。

　ただし、CLIはあくまでローカルのコマンドラインツールを操作するためのインタフェースです。MCPの2026年ロードマップが示しているような“見つける”＋“つなぐ”＋“継続的に連携する”といった共通機能を提供する仕組みではありません。やはりCLIとMCPでは、そもそも役割が違うのではないか、というのが私の最終的な見方です。

　自分のPCで完結する作業なら、CLIは間違いなく最強です。一方で、今回のロードマップが目指している「自律連携インフラ」の世界は、もっと広い場所を見ています。例えば、社内の別部署のAIに仕事を依頼したり、インターネット上の未知のAIサービスと安全に連携したりする場合、共通の「窓口」となる規格がなければAI同士は会話すらできません。そうした場面では、やはりMCPのような標準的な接続規格が必要になってくるでしょう。

　つまり、「MCPは死んでいない」。むしろ新しい役割を得て、「社会のインフラ」として進化しようとしている段階です。実際、開発者向けのMCPツールには、既存のCLIツールやWeb APIをラップして実装されているものも少なくありません。MCPはCLIと対立する存在というより、こうしたツールやサービスをAIから利用するための仲介層として機能しています。こうした役割の違いを理解して使い分けることが重要になっていくと思います。


　それでは以下に、公式発表された2026年MCPロードマップの主要な更新項目を整理する。

2026年MCPロードマップの優先領域と更新内容

1. 通信方式の進化とスケーラビリティ（通信の仕組みの強化）

  • 次世代通信方式： Streamable HTTP（ストリーム形式のHTTP通信）を発展させ、MCPサーバを複数のサーバで分散して運用できるようにする
  • ステートレス通信（状態を持たない通信）： 接続状態を保持せず、必要なリクエストごとに処理を行える効率的な通信方式を導入する
  • MCP Server Cards： ネット上の「.well-known」という特定の場所にサーバの機能情報（メタデータ）を公開し、AIが自動でサーバの能力を見つけ出せるようにする（ディスカバリー）

2. エージェント間通信（AI同士の協調）

  • タスクのライフサイクル管理： AIが別のAIやツールに仕事を依頼した際、失敗時の再試行（リトライ）や結果の保存期間などを含めた処理ルールを定義する
  • エージェント間の「委譲」フロー： 1つのAIが処理できない仕事を、別の得意なAIへ引き継ぐための標準的な手順を整備する

3. ガバナンスの成熟（運営体制の確立）

  • コントリビュータ・ラダー： プロジェクトへの貢献度に応じて、誰が意思決定に関わるかを明確にする階段状の役割体系を定義する
  • ワーキンググループ（専門部会）による主導： 特定企業ではなくコミュニティー主導で、各機能の仕様（SEP：仕様拡張提案）を決定していく体制へ移行する

4. エンタープライズ対応（企業利用のための機能）

  • 監査トレイルと観測可能性（ログの透明性）： AIがいつ、どのツールにアクセスしたかを企業が記録／監視できる仕組みを整備する
  • 高度な認証・認可： SSO（シングルサインオン）などと連携し、AIがアクセスできるデータや機能の範囲を細かく制御できるようにする
  • ゲートウェイとプロキシの標準化： AIとツールの間に管理用サーバ（ゲートウェイ）を設置する際の安全な通信方式を定義する

将来的な展望（検討されている機能）

  • イベント駆動型連携（通知機能）： データの変化をAIが定期的に確認するのではなく、変化があった際にサーバ側からAIへ通知する仕組み（Webhooksなど）
  • ストリーミング結果： AIの回答が少しずつ表示されるように、ツールの実行結果もリアルタイムで段階的に受け取れるようにする
  • セキュリティ強化： DPoP（なりすまし防止技術）やWorkload Identity Federation（クラウド間の安全な認証連携）を導入し、より強固なアクセス制御を実現する
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