AIと外部ツールをつなぐ規格「MCP（Model Context Protocol）」の2026年ロードマップは、MCPの役割が「単なるツール接続の仕組み」から「AI同士が連携する基盤」へと広がりつつあることを示している。そのポイントを整理し、「MCP vs. CLI」論争についても触れる。
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2024年11月25日の登場以来、MCP（Model Context Protocol）は、AIと外部ツールをつなぐ標準規格として急速に存在感を高めてきた。最近では、AIコーディングツールを使っていると、利用者が意識しないままMCPの仕組みに触れていることも珍しくない。筆者自身も、OpenAI Codex上でPlaywright MCPが自然に使われる場面を体験したばかりである。
そうした中、2026年3月9日（日本時間）に公開された「MCPの2026年ロードマップ」は、このプロトコルの役割が次の段階に進みつつあることを示している。MCPはもはや単なる「AIツール接続」の枠にとどまらず、複数のAIエージェントや外部サービスが自律的に連携し、大規模に運用されるためのAI自律連携インフラを支える規格へと進化しつつあるのだ。
2026年ロードマップのポイントは、“見つける”＝「サーバ機能の自動発見」、“つなぐ”＝「通信方式の進化」、“継続的に連携する”＝「非同期タスク処理の強化」の3点にある。
これらをまとめて見ると、MCPが単なるツール呼び出しの窓口から、AIが外部の能力を見つけ、つなぎ、継続的に連携するための基盤へと重心を移しつつあると理解できる。
――ここからは『Deep Insider Brief』恒例の“ひと言コメント”として、ここ最近話題になっている「MCP vs. CLI」という論点について少し触れておきたい。その後で、2026年ロードマップの内容をできるだけやさしく整理していく。
Deep Insider編集長の一色です。こんにちは。
最近、AIコーディングを巡る開発者コミュニティーでは「MCP is dead. Long live the CLI（MCPは死んだ。CLI万歳）」や「MCPはなぜCLIに負けたのか」といった刺激的なタイトルの記事が反響を呼んでいます。自分のPC上でAIに仕事をさせるなら、CLI（コマンドラインインタフェース）を直接たたかせた方が速くて扱いやすい、という意見です。「開発用途ではCLIで十分」といった趣旨のコメントも見かけました。
確かに、MCPには機能の制約や実装の未成熟さもあり、私自身も使いづらい印象を持っています。その点、CLIツールは機能が充実していて扱いやすく、ローカルの開発環境でAIコーディングを進めるなら非常に強力です。GitやDocker、npmのような既存の道具はCLI文化の上に成り立っているので、AIがそこを直接たたくのが最短ルートになる、という意見には私も一定の説得力を感じます。
ただし、CLIはあくまでローカルのコマンドラインツールを操作するためのインタフェースです。MCPの2026年ロードマップが示しているような“見つける”＋“つなぐ”＋“継続的に連携する”といった共通機能を提供する仕組みではありません。やはりCLIとMCPでは、そもそも役割が違うのではないか、というのが私の最終的な見方です。
自分のPCで完結する作業なら、CLIは間違いなく最強です。一方で、今回のロードマップが目指している「自律連携インフラ」の世界は、もっと広い場所を見ています。例えば、社内の別部署のAIに仕事を依頼したり、インターネット上の未知のAIサービスと安全に連携したりする場合、共通の「窓口」となる規格がなければAI同士は会話すらできません。そうした場面では、やはりMCPのような標準的な接続規格が必要になってくるでしょう。
つまり、「MCPは死んでいない」。むしろ新しい役割を得て、「社会のインフラ」として進化しようとしている段階です。実際、開発者向けのMCPツールには、既存のCLIツールやWeb APIをラップして実装されているものも少なくありません。MCPはCLIと対立する存在というより、こうしたツールやサービスをAIから利用するための仲介層として機能しています。こうした役割の違いを理解して使い分けることが重要になっていくと思います。
それでは以下に、公式発表された2026年MCPロードマップの主要な更新項目を整理する。
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