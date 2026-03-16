Deep Insider編集長の一色です。こんにちは。

最近、AIコーディングを巡る開発者コミュニティーでは「MCP is dead. Long live the CLI（MCPは死んだ。CLI万歳）」や「MCPはなぜCLIに負けたのか」といった刺激的なタイトルの記事が反響を呼んでいます。自分のPC上でAIに仕事をさせるなら、CLI（コマンドラインインタフェース）を直接たたかせた方が速くて扱いやすい、という意見です。「開発用途ではCLIで十分」といった趣旨のコメントも見かけました。

確かに、MCPには機能の制約や実装の未成熟さもあり、私自身も使いづらい印象を持っています。その点、CLIツールは機能が充実していて扱いやすく、ローカルの開発環境でAIコーディングを進めるなら非常に強力です。GitやDocker、npmのような既存の道具はCLI文化の上に成り立っているので、AIがそこを直接たたくのが最短ルートになる、という意見には私も一定の説得力を感じます。

ただし、CLIはあくまでローカルのコマンドラインツールを操作するためのインタフェースです。MCPの2026年ロードマップが示しているような“見つける”＋“つなぐ”＋“継続的に連携する”といった共通機能を提供する仕組みではありません。やはりCLIとMCPでは、そもそも役割が違うのではないか、というのが私の最終的な見方です。

自分のPCで完結する作業なら、CLIは間違いなく最強です。一方で、今回のロードマップが目指している「自律連携インフラ」の世界は、もっと広い場所を見ています。例えば、社内の別部署のAIに仕事を依頼したり、インターネット上の未知のAIサービスと安全に連携したりする場合、共通の「窓口」となる規格がなければAI同士は会話すらできません。そうした場面では、やはりMCPのような標準的な接続規格が必要になってくるでしょう。

つまり、「MCPは死んでいない」。むしろ新しい役割を得て、「社会のインフラ」として進化しようとしている段階です。実際、開発者向けのMCPツールには、既存のCLIツールやWeb APIをラップして実装されているものも少なくありません。MCPはCLIと対立する存在というより、こうしたツールやサービスをAIから利用するための仲介層として機能しています。こうした役割の違いを理解して使い分けることが重要になっていくと思います。