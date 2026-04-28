クラウドでサービスを利用したり、システムやWebアプリケーションを構築したりすることが当たり前になった昨今、以前はハードウェアを触ることで物理的に理解することができたサーバやストレージの基礎知識について、意識することが難しくなっています。

一方で、IaaS（Infrastructure as a Service）やPaaS（Platform as a Service）などのクラウドを使いこなす上では、サーバやストレージの基礎を理解しておく必要があるにもかかわらず、あいまいなまま使っていることが、障害やセキュリティ事故につながってしまうこともあるのではないでしょうか。特に近年は、オブジェクトストレージの「Amazon S3」を狙う、ランサムウェアなどのサイバー攻撃が増加しています。

本eBookでは、これまであまり物理的なサーバやストレージに触れてこなかったエンジニアやサーバ管理者、情シスなどを対象に、クラウドサービスの例として「Amazon Web Services」（AWS）を用いてサーバとストレージの基礎知識を解説します。

下記のように全7回の連載をまとめたもので、各回でテーマを設け、そのテーマに合ったAWSのマネージドサービスを操作しながら、理解を深めることができると思います。

サーバ ブロックストレージ 仮想化 サーバ運用に必要な技術 ファイルストレージ オブジェクトストレージ ストレージのデータ保護

新社会人となったばかりでサーバやストレージの基礎を身に付けたいという方は、本eBookをぜひダウンロードしてみてはいかがでしょうか。